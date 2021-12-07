Трепак, Драпатий, Делятицький – хто ще отримав генеральські звання в День ЗСУ

Президент Володимир Зеленський своїми указами в День Збройних сил України надав генеральські звання військовослужбовцям ЗСУ, серед яких – уславлені бойові офіцери, колишні комбриги.
Так, колишній командир 93 омбр, а нині начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України бригадний генерал Владислав Клочков отримав військове звання генерал-майора (указ №622/2021).
Крім того, указом №621/2021 звання бригадного генерала отримали полковники:
Дмитро Герега — командувач Сил підтримки Збройних Сил України;
Дмитро Делятицький — начальнику штабу – заступник командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, колишній командир 36 обрмп;
Михайло Драпатий — колишній командир 58 омбр із позивним “Рубін”, нині заступник командувача Об’єднаних сил;
Олександр Кириленко — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;
Віктор Кучеренко — заступник начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил ЗСУ;
Дмитро Романов — начальник штабу – заступник командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ;
Олександр Трепак “Редут” — начальник штабу – заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, екскомандир 3-го полку спецпризначення.
Читайте також:
Звання Героя України посмертно отримав “кіборг” з Рівненщини
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!