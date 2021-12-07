Трепак, Драпатий, Делятицький – хто ще отримав генеральські звання в День ЗСУ

Комбриг Михайло Драпатий

Крім того, указом № 621/2021 звання бригадного генерала отримали полковники:

Президент Володимир Зеленський своїми указами в День Збройних сил України надав генеральські звання військовослужбовцям ЗСУ, серед яких – уславлені бойові офіцери, колишні комбриги.

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.



〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.

Ми виправдовуємо довіру!