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Трепак, Драпатий, Делятицький – хто ще отримав генеральські звання в День ЗСУ

07/12/2021 00:33

Президент Володимир Зеленський своїми указами в День Збройних сил України надав генеральські звання військовослужбовцям ЗСУ, серед яких – уславлені бойові офіцери, колишні комбриги.

Так, колишній командир 93 омбр, а нині начальник Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗС України бригадний генерал Владислав Клочков отримав військове звання генерал-майора (указ №622/2021).

Крім того, указом №621/2021 звання бригадного генерала отримали полковники:

Дмитро Герега — командувач Сил підтримки Збройних Сил України;

Дмитро Делятицький — начальнику штабу – заступник командувача морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ, колишній командир 36 обрмп;

Михайло Драпатий — колишній командир 58 омбр із позивним “Рубін”, нині заступник командувача Об’єднаних сил;

Олександр Кириленко — заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Віктор Кучеренко — заступник начальника Об’єднаного штабу Командування об’єднаних сил ЗСУ;

Дмитро Романов — начальник штабу – заступник командувача Військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ;

Олександр Трепак “Редут” — начальник штабу – заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ, екскомандир 3-го полку спецпризначення.

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