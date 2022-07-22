Окупанти взялися за “патріотичне виховання” молоді на Херсонщині, – ГУР

Окупаційні адміністрації на тимчасово зайнятих Росією територіях Херсонщини намагаються насаджувати проросійський світогляд серед української молоді і старшого покоління.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у п’ятницю, 22 липня.

Зазначається, що одним з головних елементів цієї політики стало так зване “військово-патріотичне виховання”. З цією метою активно формуються “громадські організації” на кшталт “Молоді будівельники Херсонської області”, “Молодь Херсона” тощо. Участь в них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру.

Одночасно старше покоління регіону залучається до новостворених організацій “Союз матерів Херсонської області”, “Організація ветеранів Херсонської області”.

“Щоб створити уяву про масову підтримку місцевою молоддю окупаційного режиму, активно пропагується участь в організованому “Міносвіти РФ” проєкті “Твій крок” (Твой шаг)”, – йдеться у повідомленні.

У “Федеральному агентстві зі справ молоді РФ” анонсовано проведення на окупованих територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів “Планета великих змін” (Планета больших перемен) та “Велика зміна” (Большая перемена).

На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського військово-патріотичного руху “Юнармія” 31 липня “юнармійці” з “ДНР” візьмуть участь у головному військово-морському параді в Санкт-Петербурзі.

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