На Херсонщині окупанти готують до відкриття 6% шкіл

Так звана окупаційна “влада” у Херсонській області заявляє про підготовку до відкриття 28 шкіл та 24 дитячих садків.
Про це в четвер, 21 липня, інформує місцеве видання “Мост” із посиланням на керівницю “департаменту освіти й науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області”, колаборантку Тетяну Кузьміч.
Зазначається, що це “лише дуже мала частина освітніх закладів, які є на Херсонщині. Загалом в області працюють 457 шкіл”.
Щодо дитячих садків, то лише в Херсоні їх понад 80.
“Тобто, якщо на початок навчального року вдасться таки відкрити 28 шкіл й 24 дитсадка, як загарбники обіцяють зараз, то це буде повним провалом. Бо означатиме, що погодилася на колаборантство мізерна частина педагогів”, – йдеться в повідомленні.
Ймовірно, в самому Херсоні відкриються лише п’ять шкіл.
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