На Херсонщині окупанти готують до відкриття 6% шкіл

Так звана окупаційна “влада” у Херсонській області заявляє про підготовку до відкриття 28 шкіл та 24 дитячих садків.

Про це в четвер, 21 липня, інформує місцеве видання “Мост” із посиланням на керівницю “департаменту освіти й науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області”, колаборантку Тетяну Кузьміч.

Зазначається, що це “лише дуже мала частина освітніх закладів, які є на Херсонщині. Загалом в області працюють 457 шкіл”.

Щодо дитячих садків, то лише в Херсоні їх понад 80.

“Тобто, якщо на початок навчального року вдасться таки відкрити 28 шкіл й 24 дитсадка, як загарбники обіцяють зараз, то це буде повним провалом. Бо означатиме, що погодилася на колаборантство мізерна частина педагогів”, – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, в самому Херсоні відкриються лише п’ять шкіл.

Читайте також:

Українські військові знищили новітню російську РЛС “Подлет-К1” на Херсонщині