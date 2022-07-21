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На Херсонщині окупанти готують до відкриття 6% шкіл

21/07/2022 18:36

Так звана окупаційна “влада” у Херсонській області заявляє про підготовку до відкриття 28 шкіл та 24 дитячих садків.

Про це в четвер, 21 липня, інформує місцеве видання “Мост” із посиланням на керівницю “департаменту освіти й науки військово-цивільної адміністрації Херсонської області”, колаборантку Тетяну Кузьміч.

Зазначається, що це “лише дуже мала частина освітніх закладів, які є на Херсонщині. Загалом в області працюють 457 шкіл”.

Щодо дитячих садків, то лише в Херсоні їх понад 80.

“Тобто, якщо на початок навчального року вдасться таки відкрити 28 шкіл й 24 дитсадка, як загарбники обіцяють зараз, то це буде повним провалом. Бо означатиме, що погодилася на колаборантство мізерна частина педагогів”, – йдеться в повідомленні.

Ймовірно, в самому Херсоні відкриються лише п’ять шкіл.

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