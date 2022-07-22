На Краматорському напрямку війська РФ штурмують, задіюючи авіацію, танки та артилерію

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На Краматорському напрямку окупаційні війська РФ штурмують позиції українських підрозділів, задіюючи авіацію, танки та артилерію.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу у п’ятницю, 22 липня.

“На Краматорському напрямку противник здійснював вогневий вплив із танків ствольної та реактивної артилерії поблизу Донецького, Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. Біля останнього завдав авіаційного удару. Веде штурмові дії в напрямку Верхньокам’янка -Верхньокам’янське, бойові дії тривають”, – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог обстріляв із артилерії райони населених пунктів Мосьпанове, Руські Тишки, Дементіївка, Золочів, Стара Гнилиця, Рідне, Ртищівка, Пушкарне, Велика Бабка, Петрівка, Слатине та Леб’яже.

На Слов’янському напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли неподалік Дібровного, Чепіля, Адамівки, Карнаухівки, Микільського, Курульки, Хрестища і Мазанівки.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на Краматорському та Бахмутському напрямках. Здійснює систематичні обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення для запобігання перекидання резервів на інші напрямки. Намагається поповнити запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

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