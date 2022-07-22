“Де-факто ми визнали ДНР, ЛНР і російський Крим, але якщо треба – підпишу указ”, – Лукашенко

Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що де-факто вже й так визнав самопроголошені “ДНР” і “ЛНР”, а також анексію Криму Росією, але в разі необхідності видасть і відповідний указ.

Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю AFP, повідомляє “Європейська правда” з посиланням на урядову білоруську інформагенцію БЕЛТА.

Лукашенко відповів на запитання журналіста, чому Білорусь досі офіційно не визнала “ДНР” та “ЛНР” і анексію Криму.

“[У цьому не було] жодної необхідності. Це нічого не додало б ні Луганську, ні Донецьку, ні Криму.

Але якщо Криму, Луганську, Донецьку треба буде продовольство, цеглу, цемент, відновлювати та інше, ми їм допомагатимемо. Треба буде — визнаємо. Якщо в цьому буде сенс якийсь. Але який сенс сьогодні – визнаю я публічно чи не визнаю. Ми фактично з ними співпрацюємо”, — заявив самопроголошений президент.

За його словами, співпрацюючи з ними, Білорусь де-факто визнала, “що є Крим, Луганськ і Донецьк”.

“А це все балаканина: “Чому там Лукашенко визнав, не визнав?..” Треба — визнаю указом президента. Якщо це потрібно буде. Але зараз це нічого не дасть додатково. Точно так, як кажуть: “От буде Лукашенко воювати в Україні чи ні?”

Слухайте, припустімо, я б підключився до цієї операції Росії в Україні. Я б щось додав до цього? Ні. Зброя у нас така, як у Росії. Людей військових у них вистачає для того, щоб воювати. Ми там просто не потрібні зараз. Точно так Луганськ, Донецьк і Крим”, – заявив Лукашенко.

Нагадаємо, що станом на липень 2022 року терористичні утворення “ЛНР” і “ДНР” визнали Росія, підтримувані нею й не визнані цивілізованим світом Абхазія та Південна Осетія, а також Сирія і КНДР.

Після визнання “Л/ДНР” Сирією та Північною Кореєю Україна розірвала з ними дипломатичні відносини.

Дипломатичні відносини з лукашенківською Білорусією не розірвано навіть після того, як вона де-факто надала свою територію Росії для здійснення агресії проти України, включно із вторгненням російських військ з боку білоруського кордону й ракетними обстрілами українських міст.

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