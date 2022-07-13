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Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР після визнання нею незалежності терористичних організацій “ДНР” та “ЛНР”. Про це в середу, повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

“У відповідь на такий недружній акт Україна заявляє про розрив дипломатичних відносин з Корейською Народною Демократичною Республікою. Політичні та економічні контакти із КНДР не здійснюються через накладені на цю країну міжнародні санкції”, — написав Ніколенко.

Зазначається, що МЗС розглядає це рішення КНДР як спробу підірвати суверенітет та територіальну цілісність України з боку Пхеньяну, грубе порушення Конституції України, Статуту ООН та основоположних норм та принципів міжнародного права.

“Визнання північнокорейським режимом „суб’єктності“ російських окупаційних режимів на Донеччині та Луганщині є нікчемним, не матиме юридичних наслідків та не змінить міжнародно визнаних кордонів України», — додали в міністерстві.

Також глава українського зовнішньополітичного відомства Дмитро Кулеба заявив, що звернення Росії до КНДР про підтримку легітимізації силового захоплення частини української території говорить більше про токсичність Москви, ніж Пхеньяна.

“В Росії більше не залишилося союзників у світі, окрім країн, які залежать від неї фінансово і політично, а рівень ізоляції РФ скоро досягне рівня ізоляції КНДР. Україна і надалі максимально жорстко реагуватиме на зазіхання на її суверенітет та територіальну цілісність”, — наголосив Кулеба.

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