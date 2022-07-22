Артилерія ЗСУ спалила ворожий артдивізіон 152-мм гаубиць“Мста-Б”

Артилерія Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ спалила ворожий артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”.
Про це повідомили у п’ятницю, 22 липня, в пресцентрі КДШВ ЗСУ.
“Артилерія ДШВ та СВ ЗС України знищили артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”, особовий склад, техніку та БК російських окупантів”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що було знищено гаубичний артдивізіон (без однієї гаубичної батареї) – 8 одиниць 152-мм гаубиць “Мста-Б”, особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.
На відео зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів:
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