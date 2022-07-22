Home / Війна / Артилерія ЗСУ спалила ворожий артдивізіон 152-мм гаубиць“Мста-Б”

Артилерія ЗСУ спалила ворожий артдивізіон 152-мм гаубиць“Мста-Б”

22/07/2022 11:10

Артилерія Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ спалила ворожий артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”.

Про це повідомили у п’ятницю, 22 липня, в пресцентрі КДШВ ЗСУ.

“Артилерія ДШВ та СВ ЗС України знищили артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”, особовий склад, техніку та БК російських окупантів”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що було знищено гаубичний артдивізіон (без однієї гаубичної батареї) – 8 одиниць 152-мм гаубиць “Мста-Б”, особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.

На відео зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів:

Читайте також:
Артилерія ЗСУ знищила дві ворожі гаубиці “Мста-С”

Унікальних переглядів: 42
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

У відомій мережі військових магазинів Києва – обшуки. Підозрюють у махінаціях із гумдопомогою

Правоохоронці викрили схему махінацій з гуманітарною допомогою в Києві. Про це повідомили пресслужби Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України в п’ятницю, 22 липня. Підозру в незаконному використанні гуманітарної...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse