Артилерія ЗСУ спалила ворожий артдивізіон 152-мм гаубиць“Мста-Б”

Скріншот із відео

Артилерія Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗСУ спалила ворожий артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”.

Про це повідомили у п’ятницю, 22 липня, в пресцентрі КДШВ ЗСУ.

“Артилерія ДШВ та СВ ЗС України знищили артдивізіон 152-мм гаубиць 2А65 “Мста-Б”, особовий склад, техніку та БК російських окупантів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що було знищено гаубичний артдивізіон (без однієї гаубичної батареї) – 8 одиниць 152-мм гаубиць “Мста-Б”, особовий склад дивізіону, автомобільну техніку, боєкомплект та фортифікаційні споруди російських окупантів.

На відео зафіксовано успішні вогневі завдання артилерійських підрозділів:

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