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Зеленському відмовили у виступі на саміті торгового союзу Меркосур

21/07/2022 15:43

Торговий союз Меркосур відмовив у виступі президентові Володимиру Зеленському на саміті цієї південноамериканської митної організації.

Про це заявив заступник міністра економічних відносин та інтеграції Парагваю Рауль Кано Ріккарді, інформує парагвайське держагентство IP.

Зазначається, що український президент не виступатиме на саміті Меркосур, адже країни-учасники союзу не досягли спільної згоди про те, щоб надати йому місце для участі.

“Консенсусу щодо можливості такого спілкування не було, тому наш український колега вже поінформований про те, що у таких обставинах немає умов для того, щоб мати можливість спілкуватись у форматі Меркосур з президентом України”, – сказав він.

Рауль Кано пояснив, що Меркосур ухвалює рішення на основі консенсусу.

Однак загальної згоди щодо запиту Володимира Зеленського про відеовиступ на Меркосур не було. Тому йому не можуть надати можливість для звернення.

“Це рішення вже передали послу України, акредитованому в Аргентині, спільно з урядом Парагваю”, – додав він.

Кано зазначив, що про відмову українському послу повідомив голова МЗС Парагваю Хуліо Сезар Арріола.

Раніше Володимир Зеленський звертався до президента Парагваю Маріо Абдо Бенітеса з пропозицією дозволити йому виступити з промовою до учасників саміту Меркосур 21 липня.

Довідково

Mercosur (Меркосур) – заснований у 1991 році спільний ринок країн Південної Америки, економічно-політичний союз Аргентини, Бразилії, Уругваю, Парагваю та Венесуели (членство останньої тимчасово зупинено).
У ньому зосередили понад половину населення країн Латинської Америки та Карибського басейну. Другий після ЄС за розмірами та потенціалом митний союз.

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Україна

Зеленському відмовили у виступі на саміті торгового союзу Меркосур

Торговий союз Меркосур відмовив у виступі президентові Володимиру Зеленському на саміті цієї південноамериканської митної організації. Про це заявив заступник міністра економічних відносин та інтеграції Парагваю Рауль Кано Ріккарді, інформує...

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