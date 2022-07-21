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У Стамбулі 22 липня планується підписання угоди про розблокування експорту зерна з України морем

21/07/2022 23:12

У п’ятницю, 22 липня, в Стамбулі планується підписання угоди про розблокування експорту зерна з України морським шляхом.

Цю інформацію, яка спершу з’явилася в турецьких ЗМІ, підтвердили в у канцелярії президента Туреччини і Міністерстві закордонних справ України, пише “Європейська правда“.

Угоду має бути підписано о 16:30 за місцевим часом у палаці Долмабахче. Під час підписання будуть присутні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.

Передбачена також участь представників України і Росії, але на якому рівні, не уточнюється. За даними “ЄП”, українська делегація складатиметься “з представників різних відомств”.

“22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов’язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі“, зазначив у коментарі з цього приводу речник МЗС Олег Ніколаєнко.

Він наголосив, що українська делегація підтримає лише ті рішення, які гарантуватимуть “безпеку південних регіонів України, сильні позиції ЗСУ в Чорному морі та безпечний експорт української сільськогосподарської продукції на світові ринки”.

Як відомо, російська, українська та турецька військові делегації 13 липня зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи.
Перед цим міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що експорт зерна з українських портів не відновиться без гарантій безпеки для судновласників, вантажовласників і України як незалежної держави. Київ відмовляється приставати на умови РФ, яка наполягає на огляді кожного судна.
Раніше Кулеба заявляв, що Україна готова експортувати зернові на міжнародний ринок і переговори про розблокування постачань перебувають на фінальній стадії.

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Україна

У Стамбулі 22 липня планується підписання угоди про розблокування експорту зерна з України морем

У п’ятницю, 22 липня, в Стамбулі планується підписання угоди про розблокування експорту зерна з України морським шляхом. Цю інформацію, яка спершу з’явилася в турецьких ЗМІ, підтвердили в у канцелярії...

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