У “мобілізованих” з окупованих територій росіяни забирають документи, – ГШ

Російські військові відбирають особисті документи у людей з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яких змушують воювати проти України.

Про це ввечері в четвер, 21 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

“У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи.

Це свідчить про повну безправність цього контингенту та нібито має зупинити дезертирство.

Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.

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