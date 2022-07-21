У “мобілізованих” з окупованих територій росіяни забирають документи, – ГШ

Російські військові відбирають особисті документи у людей з окупованих територій Донецької та Луганської областей, яких змушують воювати проти України.
Про це ввечері в четвер, 21 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“У примусово мобілізованих, яких звозять для поповнення втрат з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, вилучають особисті документи.
Це свідчить про повну безправність цього контингенту та нібито має зупинити дезертирство.
Також це не дозволить ідентифікувати згаданих осіб у разі загибелі, що відкриває шлях для різних фінансових махінацій на користь командного складу збройних сил Російської Федерації”, – йдеться в повідомленні.
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