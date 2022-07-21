Білорусів агітують підписувати контракти з російськими ПВК, – зведення Генштабу

Громадян Білорусі агітують підписувати контракти на “службу” у приватних військових компаніях Російської Федерації.
Про це ввечері в четвер, 21 липня, інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
“Протягом липня поточного року на території Республіки Білорусь триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями.
У цих заходах активну участь беруть військові комісаріати збройних сил Республіки Білорусь”, – йдеться в повідомленні.
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