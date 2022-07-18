Білоруські військові брали участь у вторгненні в Україну, – МІПЛ

Білорусь — співучасниця воєнної агресії проти України, і її військовослужбовці брали участь у повномасштабному російському вторгненні на територію України.

Такого висновку дійшла Медійна ініціатива за права людини, оприлюднивши результати власного журналістського розслідування “На боці зла. Як Білорусь бере участь у війні проти України”.

Журналісти МІПЛ опитали людей, які переконані, що бачили в Україні білоруських військових.

“Вони сказали хрещеній моєї дружини, що в них тривають навчання, але розуміють, що це вже Україна, — розповів киянин Віталій Верес, який від 25 лютого перебував у селі Нова Басань, що на Чернігівщині. — Хрещена спитала в них, звідки приїхали? Ті відповіли, що з Білорусі. У них вимова була білоруська, бо хрещена якийсь час там працювала, тому може їх відрізнити за говором”.

Про участь у війні білоруських військових говорить і Михайло Жирохов, військовий історик: “Я брав коментарі в людей, які особисто бачили, по-перше, білоруську форму на загиблих, по-друге — білоруський прапор на бронетехніці, яку вони підбивали. Це було в Количівці, Лукашівці, Михайло-Коцюбинському. Але фото та відео немає.

Також я говорив із людьми з прикордоння (села Добрянка), які можуть відрізнити за говором білорусів від росіян. Вони говорили, що

частина військових, які заходили до них, а потім їхали далі, були білорусами”.

Непрямі свідчення перебування військовослужбовців Білорусі на території Київської області задокументував Анатолій Бурбеза, який служить у добровольчому формуванні Ірпінської територіальної громади. Під час перевірки лісу в районі сіл Діброва і Плахтянка, де в березні були позиції окупантів, він знайшов пачку з-під білоруських цигарок, а також шматок простирадла, якими користуються збройні сили Білорусі.

Ці факти потребують подальшої перевірки, хоча правозахисники уже зараз переконані, що Білорусь є співучасницею агресії проти України.

“Актом агресії кваліфікується дія держави, яка дозволяє, щоб її територія, яку вона надала в розпорядження іншої держави, використовувалася для вчинення такого акту агресії”, — констатував адвокат і експерт МІПЛ Андрій Яковлєв.

Наразі достеменно відомо, що територія Білорусі використовується збройними силами РФ для ракетних обстрілів України з землі та з повітря, а також для авіаційних нападів на Україну. Але сама Білорусь і досі не є учасником міжнародного збройного конфлікту.

“Співучасть у вчиненні міжнародного протиправного діяння — злочину агресії — не тотожне участі Білорусі в російсько-українському збройному конфлікті, позаяк у збройному конфлікті бере участь держава, а не її вищі посадової особи”, — прокоментував Яковлєв.

За словами адвоката, для того, щоб Білорусь визначити учасником збройного конфлікту, необхідно довести застосування нею власних збройних сил для нападу на Україну або захоплення українських військовослужбовців чи цивільних осіб.

Утім за будь-яких обставин і правового статусу притягнути до кримінальної відповідальності військово-політичне керівництво Білорусі буде складно.

“На цей час для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності необхідно створення спеціального трибуналу з агресії, — сказав Андрій Яковлєв. — Позаяк Україна не ратифікувала Римський статут, цей злочин “непідсудний” Міжнародному кримінальному суду. На жаль, через створення негативного і помилкового стереотипу ми не ратифікували цей статут, а тепер спокутуємо”.

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