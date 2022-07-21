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Наступ РФ на Донбасі, ймовірно, досягне кульмінації перед захопленням Слов’янська та Бахмута, – ISW

21/07/2022 15:32

Нинішний російський наступ може забезпечити окупантам обмежені територіальні здобутки на Донбасі на північний схід від автомагістралі E40, але, ймовірно, досягне кульмінації перед захопленням основних населених пунктів, таких як Слов’янськ або Бахмут.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) в середу, 20 липня.

“Протягом останніх кількох тижнів російські війська не досягли значних успіхів у напрямку Слов’янська чи вздовж Сіверсько-Бахмутського виступу та продовжують знижувати свою наступальну бойову потужність у локальних боях за невеликі та відносно неважливі населені пункти у всій Донецькій області”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, російські війська намагалися взяти Сіверськ з моменту захоплення Лисичанська та кордону Луганської області 3 липня і станом на 20 липня досі не дійшли до міста.

Таким же чином російські війська не змогли розпочати прямі штурми Бахмута і здебільшого зосередилися на боях за невеликі населені пункти на сході та півдні від міста. Зусилля з наступу на Слов’янськ здебільшого припинилися й не принесли значних успіхів.

“Відновлення активних наземних наступальних дій після короткої операційної паузи ще не призвело до значного просування Росії вперед, хоча можливо або постійний тиск Росії, або завершення російських зусиль щодо відновлення бойової потужності може призвести до обмежених успіхів найближчими днями чи тижнями”, – додали аналітики.

У ISW додають, що зараз російським військам важко просуватися відносно малозаселеною та відкритою місцевістю.

“Через те, що щільність населення та забудова цих територій зростає, чим ближче вони наблизяться до E40 навколо Слов’янська та Бахмута, вони зіткнуться з місцевістю, яка буде набагато сприятливішою для українських захисників. Тому нинішній російський наступ на Донбасі, найімовірніше, досягне кульмінації десь уздовж E40 найближчими тижнями”, – додали в інституті.

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