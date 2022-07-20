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На Донеччині росіяни ведуть бойові дії для наступу на Бахмут та оволодіння Вуглегірською ТЕС, – ГШ

20/07/2022 07:35

На Донбасі тривають бойові дії в районі населених пунктів на межі Донецької й Луганської областей, зокрема на проміжку від Новолуганського до Івано-Дар’ївки.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 6:00 середи, 20 липня.

На Бахмутському напрямку російські окупанти ведуть бойові дії з метою створення умов для проведення наступу на місто Бахмут та оволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Покровське, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина, Кодема. Противник завдав авіаударів по Берестовому, Яковлівці, Бахмуту, Вершині, Нью-Йорку та Покровському.

Тривають бойові дії у напрямках населених пунктів Берестове, Вершина і Новолуганське, сказано у зведенні.

На Донецькому напрямку агресор обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Серебрянка, Григорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Івано-Дар’ївка. Завдав авіаційного удару неподалік Верхньокам’янського.

Ворог веде штурмові дії в напрямку Івано-Дар’ївки, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначено обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Вугледар, Новопіль, Полтавка, Гуляйполе, Кам’янське та низки інших. Противник завдав авіаудару біля Авдіївки.

Ворог провів розвідку боєм в районі Новоселівки Другої та наступ у напрямку Микільського, успіху не мав, відійшов.

На Слов’янському напрямку обстріли з танків та артилерії зафіксовано поблизу Долини, Краснопілля, Костянтинівки, Чепіля, Гусарівки та Адамівки.

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