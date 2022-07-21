Хакери зламали українські радіостанції та поширили фейк про здоров’я Зеленського

Фото: пресслужба президента

Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров’ям президента України Володимира Зеленського. Частина слухачів звернули увагу на це повідомлення та ретранслювали його в соцмережі.

Про фейк у четвер, 21 липня, повідомляє Держспецзв’язку.

“Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В управлінні радіогрупи – дев’ять провідних радіостанцій: “Хіт FM”, Radio Roks, Kiss FM, Radio Relax, “Мелодія FM”, “Наше радіо”, Radio Jazz, Classic Radio і – віднедавна – “Радіо Байрактар”.

Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук”, – зазначили в ДССЗЗІ

У компанії TAVR Media наголосили, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності.

Наразі відповідні служби працюють над розв’язанням проблеми.

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