Хакери зламали українські радіостанції та поширили фейк про здоров’я Зеленського

Хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров’ям президента України Володимира Зеленського. Частина слухачів звернули увагу на це повідомлення та ретранслювали його в соцмережі.
Про фейк у четвер, 21 липня, повідомляє Держспецзв’язку.
“Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media. В управлінні радіогрупи – дев’ять провідних радіостанцій: “Хіт FM”, Radio Roks, Kiss FM, Radio Relax, “Мелодія FM”, “Наше радіо”, Radio Jazz, Classic Radio і – віднедавна – “Радіо Байрактар”.
Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук”, – зазначили в ДССЗЗІ
У компанії TAVR Media наголосили, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності.
Наразі відповідні служби працюють над розв’язанням проблеми.
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