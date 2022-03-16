Зеленський спростував фейк зламаного каналу “Україна 24” про заклик скласти зброю. ВІДЕО

Після 12:30 у середу, 16 березня, на каналі “Україна 24” транслювався рядок, що біжить, із фейковою заявою президента Зеленського із закликом скласти зброю.

Як передає “Новинарня“, провокація сталася в ефірі національного телемарафону.

Ефір телеканалу зламали зловмисники, і ведучі невдовзі визнали це.

Володимир Зеленський ще раніше відреагував на ексцес, записавши відео з двору офісу президента та назвавши провокацію “дитячою”.

Він сказав, що Україна зброю не складе, а він закликає здаватися лише російських окупантів.

Як відомо, безпекові органи попереджали, що такі провокації (і навіть діпфейки) можливі. Не слід вірити фейковим заявам від імені керівників держави, нібито Україна складає зброю перед російським агресором.

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