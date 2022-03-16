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Генштаб про добу війни: ЗСУ завдали разючих ударів, місцями ідуть в контрнаступ

16/03/2022 08:58

Українські війська здійснили дев’ять авіанальотів на колони техніки та війська росіян, і перейшли в контрнаступ на окремих напрямках.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому вранці в середу, 16 березня.

“Стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Збройним силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ”, – зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що росіяни зосередилися на тому, щоб закріпитися на зайнятих рубежах, і продовжують обстрілювати інфраструктуру та густонаселені райони.

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