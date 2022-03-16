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Повітряні сили за добу збили три літаки, вертоліт, три БПЛА і дві крилаті ракети

16/03/2022 01:46

15 березня протиповітряна оборона Повітряних сил ЗСУ знищила три літаки рашистів. Один поки не встановлено, а два – це винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Про це йдеться у нічному зведенні Командування ПС.

Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Крім того, авіація Повітряних сил ЗСУ завдавала ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупантів. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24М, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ.

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