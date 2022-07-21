Війна не завада. Як у Бахмуті зробили так, щоб “Артемівського ігристого” вистачило до перемоги

Фото надане компанією Artwinery

автор: Людмила Кліщук

Російські війська – трохи більш як за 10 кілометрів на схід від Бахмута, і лінія фронту наближається. Колишній Артемівськ називають однією з наступних цілей окупантів на Донеччині. Обстріли міста тривають від самого початку повномасштабного вторгнення РФ. Саме тому з полиць наших магазинів навесні зникала крупна сіль: “Артемсіль” зупинила виробництво. Водночас, як не дивно, у крамницях залишається “Артемівське ігристе” всіх сортів.

І залишатиметься надалі. Представники Artwinery переконують, що дефіцит шампанського з Донбасу Україні не загрожує – для цього завчасно вжили заходів, та ще й так, що з “Артемівським” українці зможуть відсвяткувати перемогу.

Як вплинула війна на виробництво “Артемівського”? чи рятує завод його підземна локація? чи евакуйовані промислові потужності? який “стратегічний запас” створено?

Все це “Новинарня” з’ясувала в директорки з маркетингу Artwinery Олександри Чередніченко. Та пригадала історію й специфіку бахмутського підприємства, що виготовляє ігристе в гіпсових штольнях на глибині 73 метри.

Ігристе під обстрілами та в евакуації

– Які потужності заводу були перед повномасштабним вторгненням РФ? Що прогнозували на 2022 рік?

– Протягом останніх років обсяги виробництва Artwinery в середньому становлять 15 млн пляшок на рік. Щорічний приріст складає від 10 до 15%.

– У 2022-му ми планували розвивати експорт та локальні продажі, задовольняти тренди зростання попиту як в Україні, так і закордоном.

– Скільки людей працювало на Artwinery на початок 2022 року?

– В залежності від сезону, численність співробітників може сягати 500 чоловік.

– Що змінилося на виробництві після 24 лютого?

– Після початку повномасштабного російського вторгнення на територію України, з метою безпеки співробітників, завод наш призупинив роботу. Виробництво було законсервоване.

– Зараз лінія фронту наближається до Бахмута. Яких заходів вжито керівництвом заводу та державою щодо захисту підприємства? Чи може захистити завод від обстрілів його “підземність”?

– Бахмут захищають Збройні сили України. Охорона заводу здійснюється у штатному режимі.

– Щодо “підземності”, то на території України, незалежно від укріпленості або розміщення, наразі немає безпечних місць.

Власне, виробництво призупинене задля безпеки співробітників.

– Чи є ризик, що війна спричинить таку ситуацію, що “Артемівське” може зникнути з прилавків українських супермаркетів?

– Немає. Ми зараз розглядаємо різноманітні варіанти додаткових виробничих майданчиків, які зможуть забезпечити необхідні етапи виробництва, для того, щоб продукція Artwinery не зникала з полиць.

– Який план дій підприємства передбачений на випадок окупації Бахмута росіянами?

– Ми опрацювали різні сценарії розвитку подій та готові до всього. Однак ми впевнені, що окупації Бахмута не буде.

– Яка ситуація з постачанням сировини під час бойових дій?

– Сировина необхідної якості для виробництва ігристих вин від Artwinery постачається з півдня України. Ситуація стабільна, проблем із цим немає.

– Чи створено склади із запасами ігристого з Бахмута в інших містах, безпечніших?

– Так.

Ще до початку бойових дій було створено достатній запас готової продукції на складах наших партнерів та дистрибуторів.

– Які у вас запаси ігристого вина? На скільки років його вистачить?

– Запаси готової продукції значні. Тож їх вистачить надовго.

З упевненістю можна сказати, що українські споживачі зможуть підняти келихи ігристого від Artwinery, щоб відсвяткувати перемогу України.

– Чи плануєте ви відновити виробництво в Бахмуті цього року?

– Завод у Бахмуті відновить свою роботу тоді, коли це буде безпечно для співробітників.

– Чи працює зараз сайт, щоб робити замовлення вашої продукції?

– Так, інтернет-магазин на сайті artwinery.com.ua продовжує свою роботу, можна замовити улюблене ігристе та отримати доставку у будь-який регіон України, де працюють наші партнери з доставки.



Також відновив свою роботу Artwinery bar&shop у Львові, на вул. Староєврейській, 8. Зараз там багато наших відданих споживачів, які були раді можливості насолодитися улюбленим ігристим та придбати декілька пляшечок із собою, як у довоєнний час.

– Чи звільнялися ваші співробітники з початку 2022 року?

– Так, частина співробітників у пошуках безпечного місця виїхали закордон або в інші міста України, прийнявши рішення звільнитися.

– Станом на зараз, за п’ять місяців війни, чи рахувало підприємство збитки?

– На даний момент складно підрахувати точну суму збитків. Втрати, яких ми зазнали, пов’язані не лише з руйнуванням інфраструктури, а й із припиненням продажів по регіонах збуту на тимчасово окупованих територіях.

За нашими розрахунками, ми недоотримуємо прибутку від продажів приблизно 1 млн пляшок у місяць.

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Істрія питання: від алебастрового заводу – до галерей з ігристим вином

Історія ігристого вина “Артемівське”, яке виготовляють у Бахмуті, почалася майже 350 років тому. Це виробництво — найбільше у Східній Європі та єдине в Україні, де ігристі вина створюються за класичним методом Шампенуа – повторне бродіння вина і насичення його бульбашками здійснюється природним шляхом виключно в пляшці.

Зараз продукція під брендом Artwinery продається в більш як 20 країнах світу. А 2020 року на міжнародному дегустаційному конкурсі в Дюссельдорфі витримане ігристе вино Artwine Brut Rose визнали найкращим у своїй категорії.

Експорт бахмутської продукції триває й за воєнних умов.

Почалося ж усе з того, що в другій половині ХІХ століття в Бахмуті німецький інженер Едмунд Фарке уклав із місцевою управою контракт на будівництво… алебастрових заводів. Саме завдяки видобутку гіпсу для заводів утворилося кілометрове підземне місто зі сприятливим мікрокліматом.

Створення рецепту напою почали ще в середині 1940-х. А постанова про створення заводу шампанських вин датована 1950 роком.

Першопричиною заснування підприємства з виробництва ігристого вина, яке “не поступалося б французькому шампанському”, стало святкування перемоги СРСР у Другій світовій війні.

Перетворити закинуті гіпсові штольні на підземний завод було нелегко. Але робота тривала, обладнання придбали, і в 1954 році в Бахмуті виготовили перші 500 тисяч пляшок ігристого напою – “Советского шампанского”.

Вино було смачним і дуже дефіцитним – був період, коли його продавали в закритих магазинах лише для тодішньої партійної еліти.

Умови в підземних штольнях – ідеальні: постійна, незалежно від пори року, температура (13-14°С), сприятлива вологість повітря (85-90%), територія площею 26 гектарів.

Зі здобуттям Україною незалежності у 1991 році завод почав створювати ігристі вина під власними торговими марками – “Артемівське” та “Крим”.

У 2007-му на заводі стартувала масштабна модернізація – обладнання всіх автоматизованих цехів замінили на більш сучасне, оновили лабораторію, автоматизували низку процесів. Це дозволило збільшити масштаби виробництва – до 25 мільйонів пляшок на рік.

У 2016 році компанія отримала нове ім’я – Artwinery.

На рахунку заводу – 13 гран-прі, 76 золотих, 44 срібних, 7 бронзових медалей, понад 75 дипломів міжнародних галузевих конкурсів та виставок.

Для шанувальників промислового туризму завод у Бахмуті організував екскурсії. Охочі могли побачити, як створюється ігристе вино за класичним методом Шампенуа, побувати у підземних галереях на глибині 72 метри, пройтися виробничими цехами. Це було можливо до повномасштабного вторгнення РФ.

Від авторки



Кілька років тому довелося побувати на екскурсії на заводі ігристих вин у Бахмуті. Вразив підхід до якості. Велику цистерну з виноматеріалом перевіряють на чистоту… під мікроскопом: співробітниця проводить по внутрішній стінці ємності паличкою, несе пробу під мікроскопом, і лише якщо дослідження покаже стовідсоткову гарантію чистоти – стартує виробництво ще однієї партії ігристого вина.

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