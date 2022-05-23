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“Артемсіль” зупинила виробництво через логістику й обстріли

23/05/2022 22:47

Державне підприємство “Артемсіль”, розташоване в місті Соледар неподалік від Бахмута на Донеччині, зупинилося через постійні ворожі обстріли. Однак це сталося ще у квітні.

Про це повідомив в.о. директора “Артемсолі” Віктор Юрін у коментарі місцевому сайту “Вільне радіо“.

“Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйнована адміністративна будівля. Були прямі влучання в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не піддамо людей небезпеці. Тим паче, більшість мешканців Соледара, співробітників ДП “Артемсіль” вже евакуювалися. Більшості працівників адміністрації, ІТР (інженерно-технічних робітників) немає на місці”, – пояснив Юрін.

За його словами, на підприємстві ніхто не загинув та ніхто не був поранений. Але кілька людей були поранені у себе вдома.

Російські агресори влучали і в наземну будівлю спелеосанаторію поруч.

Юрін уточнив, що “Артемсіль” зупинили ще у квітні, бо стало неможливо вивозити залізницею готову продукцію з Соледара, а автотранспортом була змога вивозити тільки незначну частину.

Запас готової продукції з підприємства вивезли ще у квітні, він пішов у торговельні мережі.

Юрін не виключає дефіциту вітчизняної солі в країні, тому цей товар доведеться ввозити більше з-за кордону, де він дорожчий.

При цьому зупинку ДП “Артемсіль” відчують на собі і споживачі за кордоном.

“Ми були найбільшим підприємством з видобутку солі у Європі. Серед наших постійних клієнтів — Угорщина, Польща, Грузія, Молдова, Азербайджан, Румунія”, – нагадав керівник.

На думку Юріна, пластам кам’яної солі під землею нічого не загрожує, і її там ще дуже і дуже багато.

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Україна

“Артемсіль” зупинила виробництво через логістику й обстріли

Державне підприємство “Артемсіль”, розташоване в місті Соледар неподалік від Бахмута на Донеччині, зупинилося через постійні ворожі обстріли. Однак це сталося ще у квітні. Про це повідомив в.о. директора “Артемсолі”...

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