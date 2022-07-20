Журналісти з Португалії потрапили під обстріл росіян на Миколаївщині

У Миколаївській області знімальна група португальського громадського мовника RTP потрапила під обстріл окупантів.
“Знімальна група на чолі з досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани”, – зазначили у НСЖУ.
За словами, Андрія Коваленка з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP, все трапилось дуже швидко.
“Тікали і знімали”, – констатував він.
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