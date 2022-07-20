Журналісти з Португалії потрапили під обстріл росіян на Миколаївщині

У Миколаївській області знімальна група португальського громадського мовника RTP потрапила під обстріл окупантів.

“Знімальна група на чолі з досвідченим португальським військовим кореспондентом Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани”, – зазначили у НСЖУ.

За словами, Андрія Коваленка з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP, все трапилось дуже швидко.

“Тікали і знімали”, – констатував він.

Читайте також:

Росіяни обстріляли авто, яке мало евакуювати людей із Луганщини: загинув французький журналіст