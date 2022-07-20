У Сімферополі розклеюють оголошення з переліком укриттів. ФОТО

Фото із соцмереж

У тимчасово окупованому Сімферополі в Криму в житлових будинках розклеюють оголошення з переліком найближчих укриттів – це викликає в мешканців паніку.

Фото з оголошенням поширюють у місцевих соцмережах.

“Це що, жарт такий? Нащо нам це знати?”, – підписали фото в соцмережі “ВКонтакте”.

На що автору допису відповіли:

“Авторе, ви з нашої планети?”.

Інші коментатори кажуть, що все ж потрібно знати, де в місті знаходяться бомбосховища – “раптом хтось із сусідів спецоперацію почне”.

“Боюсь, що щось запустять в Крим”, – коментує одна з жінок.

Деякі групи стараються подати ці ж фото з оголошеннями як фейк, але це спричиняє ще більше обговорення в соцмережах.

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