У Сімферополі розклеюють оголошення з переліком укриттів. ФОТО

У тимчасово окупованому Сімферополі в Криму в житлових будинках розклеюють оголошення з переліком найближчих укриттів – це викликає в мешканців паніку.
Фото з оголошенням поширюють у місцевих соцмережах.
“Це що, жарт такий? Нащо нам це знати?”, – підписали фото в соцмережі “ВКонтакте”.
На що автору допису відповіли:
“Авторе, ви з нашої планети?”.
Інші коментатори кажуть, що все ж потрібно знати, де в місті знаходяться бомбосховища – “раптом хтось із сусідів спецоперацію почне”.
“Боюсь, що щось запустять в Крим”, – коментує одна з жінок.
Деякі групи стараються подати ці ж фото з оголошеннями як фейк, але це спричиняє ще більше обговорення в соцмережах.
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