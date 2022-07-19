Президент нагородив 185 воїнів, п’ятьох – посмертно. СПИСОК

Шість САУ Caesar уже на шляху до України, – МЗС Франції

Шість самохідних артилерійських установок Caesar, які французький президент в червні пообіцяв передати Україні, вже перебувають у дорозі до місця призначення. Про це в вівторок, 19 липня, заявила міністерка закордонних...