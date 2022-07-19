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Президент нагородив 185 воїнів, п’ятьох – посмертно. СПИСОК

19/07/2022 23:19

Президент України підписав черговий указ про відзначення військовослужбовців Збройних сил державними нагородами за відбиття російської агресії.

Нагороджені 185 воїнів. П’ять із них – посмертно.

Майор Роман Боднар став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №517/2022
Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня

БОДНАРА Романа Адамовича — майора

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

ДЕМ’ЯНЧУКА Романа Анатолійовича — майора

ДУДКУ Олександра Петровича — капітана

МАЛАХОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта

САХНЕВИЧА Володимира Дмитровича — полковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

АЛЬОШИНА Андрія Григоровича — підполковника

БУЖОРУ Олександра Івановича — капітана

ВЛАСЕНКА Віктора Олександровича — полковника

ВОЛКОВА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта

ГИЧКА Олега Сергійовича — капітана

ГЛУШАКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта

ГУЛЕВАТЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта

ДЕРКАЧА Андрія Олексійовича — підполковника

ДУДІКА Олега Миколайовича — старшого лейтенанта

ЖОВНІРА Петра Володимировича — сержанта

ЗАГОРОДНЮКА Сергія Григоровича — старшого лейтенанта

КАВАЛЕРА Ігоря Михайловича — капітана

КОМАРНИЦЬКОГО Михайла Зеновійовича — капітана

КОНДРАТЕНКА Андрія Вікторовича — капітана

КОПІЙКУ Михайла Юрійовича — підполковника

КУЛИКА Назара Богдановича — старшого лейтенанта

МАКАРУКА Павла Миколайовича — старшого лейтенанта

РОДІОНОВА Едуарда Андрійовича — підполковника

РОМАНЕНКА Кирила Сергійовича — майора

СВИРИДУ Андрія Васильовича — лейтенанта

СОРОКУ Романа Володимировича — старшого лейтенанта

СТАВСЬКОГО Іллю Віталійовича — лейтенанта

ТАРАШЕВСЬКОГО Сергія Олександровича — майора

УБОГОГО Андрія Мирославовича — капітана

ХРАПКА Сергія Івановича — капітана

ЦАРЕНКА Андрія Олександровича — підполковника

ШАПРАНА Дениса Олександровича — майора

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

БУДАСОВА Олега Володимировича — сержанта

ГРИГОРОВА Річарда Здіславовича — молодшого сержанта

ГУЛЯЄВА Ігоря Руслановича — сержанта

ЛАСКАРЖЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АЛЕКСАНДРОВА Сергія Олександровича — старшого сержанта

АЛФІМОВА Дмитра Олександровича — штаб-сержанта

АНДРІЙЧУКА Сергія Володимировича — солдата

АНДРОСОВА Сергія Юрійовича — солдата

АНТОЩУКА Олександра Михайловича — сержанта

АРЕФ’ЄВА Бориса Миколайовича — старшого солдата

БИРУКА Василя Вікторовича — старшого сержанта

БОБИРЯ Руслана Миколайовича — молодшого сержанта

БОГДАНЧИКА Вячеслава Валерійовича (посмертно) — солдата

БОЙЧУКА Мар’яна Володимировича — солдата

БОЛЕХІВСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого сержанта

БОНДАРЧУКА Віталія Володимировича — сержанта

БУЗІНСЬКОГО Романа Юрійовича — молодшого сержанта

БУЛЬЧЕНКА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта

ВАНДЖУРУ Романа Васильовича — старшого сержанта

ВОЛОХА Дмитра Руслановича — старшого солдата

ГАРАЩУКА Сергія Миколайовича — старшого солдата

ГОЛЯША Миколу Євгеновича — сержанта

ГРИНЬОВА Олександра Васильовича — старшого солдата

ГУБАРЕНКА Валерія Олеговича — підполковника

ДАНИЛОВА Арнольда Мурадовича — старшого солдата

ДМИТРУКА Олександра Миколайовича — солдата

ДУТКА Василя Романовича — солдата

ДУТКА Віктора Михайловича — старшого сержанта

ІГОШИНА Михайла Анатолійовича — молодшого сержанта

КАБАНЦЯ Івана Григоровича — солдата

КИРИЧУКА Святослава Григоровича — молодшого сержанта

КИРИЯКА Івана Арсенійовича — солдата

КЛИМЕНКА Павла Миколайовича — сержанта

КОВАЛЬ Вікторію Вікторівну — молодшого сержанта

КОЗЛОВА Євгенія Миколайовича — старшого сержанта

КРАВЧЕНКА Віталія Вікторовича — солдата

КРАПІВІНА Олександра Володимировича — старшого солдата

КУЗАНА Олександра Васильовича — сержанта

КУЗЬМІНОВА Віктора Євгеновича — старшого лейтенанта

КУЛІНІЧА Григорія Миколайовича — старшого солдата

КУШНЄРА Олексія Ігоровича — солдата

КУШНІРЬОВА Івана Федоровича (посмертно) — солдата

ЛАВРИНЦЯ Романа Васильовича — старшого солдата

ЛЕЗНОВА Олександра Сергійовича — підполковника

ЛЕЛЯКА Артема Вікторовича — старшого солдата

ЛИСИЦЬКОГО Сергія Вікторовича — головного сержанта

ЛОКТЄВА Олександра Сергійовича (посмертно) — матроса

МАРТИНЮКА Анатолія Михайловича — солдата

МАРТИНЮКА Олександра Андрійовича — старшого солдата

МАРЧЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата

МАТВІЙЧУКА Владислава Миколайовича — солдата

МИКИЦЕЯ Тараса Дмитровича — старшого солдата

МІЛІНЧУКА Олександра Вікторовича — старшого сержанта

НАГОРНОГО Олександра Дмитровича (посмертно) — старшого солдата

НАТОЛОЧНОГО Ярослава Віталійовича — солдата

НЕМИРОВЦЯ Ярослава Сергійовича — старшого солдата

НИЧИПОРУКА Богдана Романовича — старшого солдата

ОДНОРОЖЕНКА Владислава Руслановича — старшого солдата

ПАВЛІКА Анатолія Миколайовича — солдата

ПАСЕВИЧА Олександра Івановича — солдата

ПЕТРИЛЯКА Дмитра Юрійовича — солдата

ПЕТУХОВА Івана Михайловича — солдата

ПОГОРІЛОГО Володимира Володимировича (посмертно) — солдата

ПОЛЯНЧУКА Дмитра Юрійовича — старшого солдата

ПОТАПЧУКА Андрія Ростиславовича — старшого солдата

РУТКОВСЬКОГО Мілана Любомировича — старшого солдата

САМЧУКА Тараса Олеговича — молодшого лейтенанта медичної служби

СОРОКАТОГО Дениса Миколайовича — лейтенанта

СТЕПАНЮКА Максима Олександровича — молодшого сержанта

ХОМ’ЯКА Віктора Олександровича — капітана

ЦІПИВКА Івана Михайловича — солдата

ШАМАРОВА Максима Вадимовича — капітана

ШЕВЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата

ШЕВЧУКА Олександра Ігоровича — старшого лейтенанта

ШЕСТАКОВА Константина Сергійовича — солдата

ШИЛКІНА Євгенія Віталійовича — старшого солдата

ШТИКА Олександра Максимовича — старшого солдата

ЯЩЕНКА Олексія Юрійовича — старшого сержанта

Нагородити орденом Данила Галицького

АВРАМЕНКА Вадима Анатолійовича — підполковника

СТАСЮКА Віталія Анатолійовича — полковника медичної служби

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АРХИПОВА Олексія Ігоровича — старшого лейтенанта

БІЛИКА Віктора Івановича — сержанта

БІЛОШИЦЬКОГО Дениса Олександровича — старшого солдата

БОНДАРУКА Івана Адамовича — солдата

БОРДІЄНКА Миколу Васильовича — старшого солдата

БОЯРКІНА Сергія Миколайовича — старшого солдата

БРИТАНА Михайла Івановича — старшого солдата

ВАСИЛИКА Василя Миколайовича — старшого сержанта

ВЕЛИЧКА Василя Олександровича — старшого солдата

ВЕРЗУНА Віталія Васильовича — старшого солдата

ВЕСЕЛИКА Юрія Юрійовича — майора

ГІНАЙЛА Руслана Петровича — солдата

ГЛАДЧУКА Юрія Вікторовича — старшого солдата

ГУЗЮКА Сергія Олексійовича — молодшого сержанта

ДАЦЮК Юлію Андріївну — капітана

ДОМБРОВСЬКОГО Олексія Петровича — сержанта

ЗАХАРОВА Дмитра Олександровича — сержанта

ЗАХАРЧУКА Олександра Михайловича — старшого сержанта

ІГНАТЮКА Тимофія Васильовича — лейтенанта

КАРТАШОВА Назара Юрійовича — старшого солдата

КОВАЛЬОВА Владислава Юрійовича — капітана

КОРОЛЯ Романа Євгеновича — капітана

КОРСУНА Сергія Олександровича — штаб-сержанта

КОЦІПУПА Віктора Анатолійовича — солдата

КРИЖАНІВСЬКОГО Андрія Тарасовича — старшого солдата

КУЗЬМЕНКА Ігоря Олександровича — солдата

КУЛІКОВА Єгора Олександровича — підполковника

ЛАРІНА Костянтина Германовича — майора

ЛУЧИНСЬКОГО Максима Леонідовича — солдата

ЛЯСКОВЦЯ Володимира Ігоровича — молодшого сержанта

МАСЛОВА Михайла Петровича — старшого солдата

МАТВІЙЧУКА Олександра Івановича — молодшого сержанта

МИСАНЮКА Петра Ананійовича — капітана

МОСКАЛИКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

НОСАЛЯ Станіслава Валентиновича — молодшого сержанта

ОСИПЕНКА Олександра Вячеславовича — молодшого сержанта

ОХРЕМЧУКА Віктора Івановича — старшого сержанта

ПАТЮКА Олександра Михайловича — молодшого сержанта

ПАШКОВСЬКОГО Олександра Ігоровича — сержанта

САКОВА Олександра Петровича — сержанта

СІЧКАРЯ Олександра Васильовича — сержанта

СОРОКУ Віктора Володимировича — старшого сержанта

ТИЩУКА Олександра Володимировича — солдата

ТКАЧЕНКА Дмитра Андрійовича — лейтенанта

ТРЕТЯКА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ХРИПЧЕНКА Миколу Ігоровича — лейтенанта

ЦЕНЦЕРЮ Андрія Владиславовича — полковника

ЧЕПУ Володимира Івановича — солдата

ЯКИМЧУКА Сергія Петровича — майора

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

АРХАМУЛУ Володимира Дмитровича — сержанта

АТАМАНЮКА Володимира Олександровича — солдата

БУРАКОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата

ВЛАСОВЦЯ Андрія Олександровича — солдата

ВЛАСЮКА Віталія Ярославовича — старшого солдата

ВОРОБЙОВА Олексія Андрійовича — солдата

ВОРОНОВСЬКОГО Дениса Івановича — сержанта

ДАМАСКУ Костянтина Валентиновича — солдата

ЖМУРКА Володимира Володимировича — старшого солдата

КОЗАЧКОВА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта

КРИВЦУНА Василя Васильовича — старшого солдата

ЛЕСЬКІВА Андрія Григоровича — старшого солдата

ЛЯЩЕНКА Максима Вікторовича — солдата

МЕРЗЛЯКОВА Дмитра Юрійовича — сержанта

НЄМЧЕНКА Артура Олександровича — головного сержанта

П’ЯТИКОПА Андрія Павловича — старшого солдата

САЛАМАХУ Ігоря Григоровича — головного сержанта

СЕВЕРУ Івана Михайловича — солдата

СОКОЛОВСЬКОГО Володимира Богдановича — солдата

ТАРНАВСЬКОГО Ігоря Івановича — старшого лейтенанта

ТКАЧУКА Антона Анатолійовича — солдата

ФЕДЧУКА Святослава Миколайовича — старшого сержанта

ЧАГІНА Віктора Олександровича — солдата

ЯЦКІВА Максима Андрійовича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 липня 2022 року
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Редактор:

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