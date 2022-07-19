Президент нагородив 185 воїнів, п’ятьох – посмертно. СПИСОК

Президент України підписав черговий указ про відзначення військовослужбовців Збройних сил державними нагородами за відбиття російської агресії.
Нагороджені 185 воїнів. П’ять із них – посмертно.
Майор Роман Боднар став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького І ступеня
БОДНАРА Романа Адамовича — майора
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
ДЕМ’ЯНЧУКА Романа Анатолійовича — майора
ДУДКУ Олександра Петровича — капітана
МАЛАХОВА Андрія Олександровича — старшого лейтенанта
САХНЕВИЧА Володимира Дмитровича — полковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
АЛЬОШИНА Андрія Григоровича — підполковника
БУЖОРУ Олександра Івановича — капітана
ВЛАСЕНКА Віктора Олександровича — полковника
ВОЛКОВА Дмитра Юрійовича — старшого лейтенанта
ГИЧКА Олега Сергійовича — капітана
ГЛУШАКА Дмитра Олексійовича — старшого лейтенанта
ГУЛЕВАТЕНКА Сергія Олександровича — старшого лейтенанта
ДЕРКАЧА Андрія Олексійовича — підполковника
ДУДІКА Олега Миколайовича — старшого лейтенанта
ЖОВНІРА Петра Володимировича — сержанта
ЗАГОРОДНЮКА Сергія Григоровича — старшого лейтенанта
КАВАЛЕРА Ігоря Михайловича — капітана
КОМАРНИЦЬКОГО Михайла Зеновійовича — капітана
КОНДРАТЕНКА Андрія Вікторовича — капітана
КОПІЙКУ Михайла Юрійовича — підполковника
КУЛИКА Назара Богдановича — старшого лейтенанта
МАКАРУКА Павла Миколайовича — старшого лейтенанта
РОДІОНОВА Едуарда Андрійовича — підполковника
РОМАНЕНКА Кирила Сергійовича — майора
СВИРИДУ Андрія Васильовича — лейтенанта
СОРОКУ Романа Володимировича — старшого лейтенанта
СТАВСЬКОГО Іллю Віталійовича — лейтенанта
ТАРАШЕВСЬКОГО Сергія Олександровича — майора
УБОГОГО Андрія Мирославовича — капітана
ХРАПКА Сергія Івановича — капітана
ЦАРЕНКА Андрія Олександровича — підполковника
ШАПРАНА Дениса Олександровича — майора
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
БУДАСОВА Олега Володимировича — сержанта
ГРИГОРОВА Річарда Здіславовича — молодшого сержанта
ГУЛЯЄВА Ігоря Руслановича — сержанта
ЛАСКАРЖЕВСЬКОГО Василя Ігоровича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АЛЕКСАНДРОВА Сергія Олександровича — старшого сержанта
АЛФІМОВА Дмитра Олександровича — штаб-сержанта
АНДРІЙЧУКА Сергія Володимировича — солдата
АНДРОСОВА Сергія Юрійовича — солдата
АНТОЩУКА Олександра Михайловича — сержанта
АРЕФ’ЄВА Бориса Миколайовича — старшого солдата
БИРУКА Василя Вікторовича — старшого сержанта
БОБИРЯ Руслана Миколайовича — молодшого сержанта
БОГДАНЧИКА Вячеслава Валерійовича (посмертно) — солдата
БОЙЧУКА Мар’яна Володимировича — солдата
БОЛЕХІВСЬКОГО Олександра Володимировича — старшого сержанта
БОНДАРЧУКА Віталія Володимировича — сержанта
БУЗІНСЬКОГО Романа Юрійовича — молодшого сержанта
БУЛЬЧЕНКА Олександра Сергійовича — молодшого сержанта
ВАНДЖУРУ Романа Васильовича — старшого сержанта
ВОЛОХА Дмитра Руслановича — старшого солдата
ГАРАЩУКА Сергія Миколайовича — старшого солдата
ГОЛЯША Миколу Євгеновича — сержанта
ГРИНЬОВА Олександра Васильовича — старшого солдата
ГУБАРЕНКА Валерія Олеговича — підполковника
ДАНИЛОВА Арнольда Мурадовича — старшого солдата
ДМИТРУКА Олександра Миколайовича — солдата
ДУТКА Василя Романовича — солдата
ДУТКА Віктора Михайловича — старшого сержанта
ІГОШИНА Михайла Анатолійовича — молодшого сержанта
КАБАНЦЯ Івана Григоровича — солдата
КИРИЧУКА Святослава Григоровича — молодшого сержанта
КИРИЯКА Івана Арсенійовича — солдата
КЛИМЕНКА Павла Миколайовича — сержанта
КОВАЛЬ Вікторію Вікторівну — молодшого сержанта
КОЗЛОВА Євгенія Миколайовича — старшого сержанта
КРАВЧЕНКА Віталія Вікторовича — солдата
КРАПІВІНА Олександра Володимировича — старшого солдата
КУЗАНА Олександра Васильовича — сержанта
КУЗЬМІНОВА Віктора Євгеновича — старшого лейтенанта
КУЛІНІЧА Григорія Миколайовича — старшого солдата
КУШНЄРА Олексія Ігоровича — солдата
КУШНІРЬОВА Івана Федоровича (посмертно) — солдата
ЛАВРИНЦЯ Романа Васильовича — старшого солдата
ЛЕЗНОВА Олександра Сергійовича — підполковника
ЛЕЛЯКА Артема Вікторовича — старшого солдата
ЛИСИЦЬКОГО Сергія Вікторовича — головного сержанта
ЛОКТЄВА Олександра Сергійовича (посмертно) — матроса
МАРТИНЮКА Анатолія Михайловича — солдата
МАРТИНЮКА Олександра Андрійовича — старшого солдата
МАРЧЕНКА Сергія Вікторовича — старшого солдата
МАТВІЙЧУКА Владислава Миколайовича — солдата
МИКИЦЕЯ Тараса Дмитровича — старшого солдата
МІЛІНЧУКА Олександра Вікторовича — старшого сержанта
НАГОРНОГО Олександра Дмитровича (посмертно) — старшого солдата
НАТОЛОЧНОГО Ярослава Віталійовича — солдата
НЕМИРОВЦЯ Ярослава Сергійовича — старшого солдата
НИЧИПОРУКА Богдана Романовича — старшого солдата
ОДНОРОЖЕНКА Владислава Руслановича — старшого солдата
ПАВЛІКА Анатолія Миколайовича — солдата
ПАСЕВИЧА Олександра Івановича — солдата
ПЕТРИЛЯКА Дмитра Юрійовича — солдата
ПЕТУХОВА Івана Михайловича — солдата
ПОГОРІЛОГО Володимира Володимировича (посмертно) — солдата
ПОЛЯНЧУКА Дмитра Юрійовича — старшого солдата
ПОТАПЧУКА Андрія Ростиславовича — старшого солдата
РУТКОВСЬКОГО Мілана Любомировича — старшого солдата
САМЧУКА Тараса Олеговича — молодшого лейтенанта медичної служби
СОРОКАТОГО Дениса Миколайовича — лейтенанта
СТЕПАНЮКА Максима Олександровича — молодшого сержанта
ХОМ’ЯКА Віктора Олександровича — капітана
ЦІПИВКА Івана Михайловича — солдата
ШАМАРОВА Максима Вадимовича — капітана
ШЕВЧЕНКА Сергія Олександровича — старшого солдата
ШЕВЧУКА Олександра Ігоровича — старшого лейтенанта
ШЕСТАКОВА Константина Сергійовича — солдата
ШИЛКІНА Євгенія Віталійовича — старшого солдата
ШТИКА Олександра Максимовича — старшого солдата
ЯЩЕНКА Олексія Юрійовича — старшого сержанта
Нагородити орденом Данила Галицького
АВРАМЕНКА Вадима Анатолійовича — підполковника
СТАСЮКА Віталія Анатолійовича — полковника медичної служби
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АРХИПОВА Олексія Ігоровича — старшого лейтенанта
БІЛИКА Віктора Івановича — сержанта
БІЛОШИЦЬКОГО Дениса Олександровича — старшого солдата
БОНДАРУКА Івана Адамовича — солдата
БОРДІЄНКА Миколу Васильовича — старшого солдата
БОЯРКІНА Сергія Миколайовича — старшого солдата
БРИТАНА Михайла Івановича — старшого солдата
ВАСИЛИКА Василя Миколайовича — старшого сержанта
ВЕЛИЧКА Василя Олександровича — старшого солдата
ВЕРЗУНА Віталія Васильовича — старшого солдата
ВЕСЕЛИКА Юрія Юрійовича — майора
ГІНАЙЛА Руслана Петровича — солдата
ГЛАДЧУКА Юрія Вікторовича — старшого солдата
ГУЗЮКА Сергія Олексійовича — молодшого сержанта
ДАЦЮК Юлію Андріївну — капітана
ДОМБРОВСЬКОГО Олексія Петровича — сержанта
ЗАХАРОВА Дмитра Олександровича — сержанта
ЗАХАРЧУКА Олександра Михайловича — старшого сержанта
ІГНАТЮКА Тимофія Васильовича — лейтенанта
КАРТАШОВА Назара Юрійовича — старшого солдата
КОВАЛЬОВА Владислава Юрійовича — капітана
КОРОЛЯ Романа Євгеновича — капітана
КОРСУНА Сергія Олександровича — штаб-сержанта
КОЦІПУПА Віктора Анатолійовича — солдата
КРИЖАНІВСЬКОГО Андрія Тарасовича — старшого солдата
КУЗЬМЕНКА Ігоря Олександровича — солдата
КУЛІКОВА Єгора Олександровича — підполковника
ЛАРІНА Костянтина Германовича — майора
ЛУЧИНСЬКОГО Максима Леонідовича — солдата
ЛЯСКОВЦЯ Володимира Ігоровича — молодшого сержанта
МАСЛОВА Михайла Петровича — старшого солдата
МАТВІЙЧУКА Олександра Івановича — молодшого сержанта
МИСАНЮКА Петра Ананійовича — капітана
МОСКАЛИКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
НОСАЛЯ Станіслава Валентиновича — молодшого сержанта
ОСИПЕНКА Олександра Вячеславовича — молодшого сержанта
ОХРЕМЧУКА Віктора Івановича — старшого сержанта
ПАТЮКА Олександра Михайловича — молодшого сержанта
ПАШКОВСЬКОГО Олександра Ігоровича — сержанта
САКОВА Олександра Петровича — сержанта
СІЧКАРЯ Олександра Васильовича — сержанта
СОРОКУ Віктора Володимировича — старшого сержанта
ТИЩУКА Олександра Володимировича — солдата
ТКАЧЕНКА Дмитра Андрійовича — лейтенанта
ТРЕТЯКА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ХРИПЧЕНКА Миколу Ігоровича — лейтенанта
ЦЕНЦЕРЮ Андрія Владиславовича — полковника
ЧЕПУ Володимира Івановича — солдата
ЯКИМЧУКА Сергія Петровича — майора
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
АРХАМУЛУ Володимира Дмитровича — сержанта
АТАМАНЮКА Володимира Олександровича — солдата
БУРАКОВА Євгена Юрійовича — старшого солдата
ВЛАСОВЦЯ Андрія Олександровича — солдата
ВЛАСЮКА Віталія Ярославовича — старшого солдата
ВОРОБЙОВА Олексія Андрійовича — солдата
ВОРОНОВСЬКОГО Дениса Івановича — сержанта
ДАМАСКУ Костянтина Валентиновича — солдата
ЖМУРКА Володимира Володимировича — старшого солдата
КОЗАЧКОВА Андрія Анатолійовича — молодшого сержанта
КРИВЦУНА Василя Васильовича — старшого солдата
ЛЕСЬКІВА Андрія Григоровича — старшого солдата
ЛЯЩЕНКА Максима Вікторовича — солдата
МЕРЗЛЯКОВА Дмитра Юрійовича — сержанта
НЄМЧЕНКА Артура Олександровича — головного сержанта
П’ЯТИКОПА Андрія Павловича — старшого солдата
САЛАМАХУ Ігоря Григоровича — головного сержанта
СЕВЕРУ Івана Михайловича — солдата
СОКОЛОВСЬКОГО Володимира Богдановича — солдата
ТАРНАВСЬКОГО Ігоря Івановича — старшого лейтенанта
ТКАЧУКА Антона Анатолійовича — солдата
ФЕДЧУКА Святослава Миколайовича — старшого сержанта
ЧАГІНА Віктора Олександровича — солдата
ЯЦКІВА Максима Андрійовича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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