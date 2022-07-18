На Миколаївщині окупанти “для картинки” обстріляли житловий будинок, загинуло четверо людей

В тимчасово окупованій Снігурівці окупанти для створення “картинки” обстріляли двір із багатоповерховим будинком на околиці міста. В результаті загинули 4 людини.

Про це повідомив пресофіцер військової комендатури Миколаєва Дмитро Плетенчук.

“Снігурівка. Російські виродки обстріляли крайній двір багатоповерхівки на околиці міста для створення “картинки”, попередньо привезли знімальну групу. 4 загиблих. Як завжди, для російських терористів людське життя нічого не варте. Будуть валити на ЗСУ”, – написав Плетенчук.

Як писала “Новинарня“, СБУ затримала коригувальників ворожих обстрілів по Миколаївщині.

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