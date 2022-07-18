Брайтон-Біч у Нью-Йорку перейменують на Український шлях

Міська рада американського Нью-Йорка схвалила законопроєкт про перейменування Брайтон-Біч-Авеню та Коні-Айленд-Авеню в Брукліні на Ukrainian Way (Український Шлях).
Про це в понеділок, 18 липня, повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у твіттері.
On 14 July the New York City Council approved a bill to rename Brighton Beach Avenue and Coney Island Avenue in Brooklyn as Ukrainian Way pic.twitter.com/ljTo8oJTnr
— Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) July 18, 2022
Район Брайтон-Біч став відомим у середні 1970-х років як місце проживання емігрантів із СРСР, насамперед із України та Росії. Місце почали називати “Маленька Одеса”.
Зараз тут розташована найбільша російськомовна інфраструктура Нью-Йорка – заклади, радіостанції, магазини, газети, школи та багато іншого.
Перейменування стосуватиметься лише двох авеню, а не цілого однойменного району, який розташований поряд.
Згідно із законопроєктом, Вудсайд-авеню між 76-ю та 79-ю вулицями у Квінсі перейменують на “Маленький Таїланд”, адже район добре відомий у всьому місті завдяки великій кількості тайських ресторанів та інших підприємств.
Загалом законопроєкт торкнувся 78 магістралей та громадських місць у всьому місті. Він буде відправлений меру Еріку Адамсу для остаточного затвердження.
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