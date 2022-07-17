Зеленський відповів на заяву Медведєва про “судний день” у разі атаки ЗСУ на Крим

Слова заступника голови радбезу РФ, колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про “судний день” для України в разі атаки на Крим президент України Володимир Зеленський назвав “не дуже тверезою заявою”.

Про це він сказав у вечірньому зверненні в неділю, 17 липня.

“Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито «судний день» для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування”, – заявив Зеленський.

“Але погляньте, наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією в небі над українським Донбасом малайзійського «Боїнга». 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму. 80 дітей. Громадяни десяти держав.

Уже тоді Росія йшла цим шляхом – до статусу держави-терориста й до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України. Це для Росії буде судний день. І не в переносному значенні, не як гучний вислів, а буквально”, – наголосив президент України.

Зеленський оголосив, що станом на 19-ту годину 17 липня Росія застосувала проти України вже понад 3 тисячі крилатих ракет.

“Неможливо порахувати кількість артилерійських та інших снарядів, які були застосовані проти нашої країни й наших людей. Але точно можливо притягнути до відповідальності всіх російських воєнних злочинців. Кожного з колаборантів. Усіх, хто відповідальний за терор. За все, що відбувається 144 дні і більш як вісім років. Це буде зроблено”, – підкреслив президент України.

Раніше цього дня заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв пригрозив українській владі, що начебто “на неї чекатиме судний день, дуже швидкий і важкий”, у разі, якщо відбудеться атака на окупований Росією Крим.

Медведєв вважає, що в Києві “рано чи пізно можуть почати усвідомлювати, що цілі спеціальної військової операції, серед яких – демілітаризація та денацифікація країни, будуть досягнуті”.

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