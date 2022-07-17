Вісім років збиття росіянами рейсу MH17: коли очікується вирок

Вісім років тому, 17 липня 2014-го, в небі над Торезом Донецької області був збитий літак «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines. Пасажирський борт виконував регулярний рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур. Через три години польоту в нього влучила ракета з російського ЗРК «Бук». Загинули 283 пасажири та 15 членів екіпажу.

Судовий процес у кримінальній справі MH17 триває за національним законодавством Нідерландів. Вирок Окружний суд Гааги (Нідерланди) планує оголосити до кінця цього року.

Утім, це зовсім не крапка у справі про збиття пасажирського літака. Скоріше, багатокрапка, позаяк у січні в Європейському суді з прав людини відбулися усні слухання щодо прийнятності спільної міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії». Знищення російською ракетою MH17 є одним з її епізодів, нагадує “Радіо Свобода”.

Хто проводив розслідування?

Розслідування проводили слідчі з Нідерландів, України, Малайзії, Австралії та Бельгії.

Кожна з держав у складі JIT (Joint Investigation Team – Спільна слідча група) мала відповідні правові підстави для кримінальної юрисдикції щодо переслідування злочинців. Над Україною літак збили. Малайзія – країна прапору повітряного судна. Нідерланди, Австралія, Бельгія – тому що в авіакатастрофі загинули громадяни цих держав.

Від України слідчу групу очолював Гюндуз Мемедов, заступник генерального прокурора в 2019–2021 роках.

Зібрані матеріали нідерландські прокурори виклали на спеціально створеному інформаційному порталі з хронологією подій та їхнім бекграундом, мапами, фото, відеоінтерв’ю з обвинуваченими.

Також сайт містить маршрут пересування ЗРК «Бук», ракета з якого влучила в пасажирський літак.

Зенітний ракетний комплекс стояв на озброєнні 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил РФ. Слідство довело, що напередодні трагедії його було перевезено до окупованої частини Донбасу через непідконтрольну Україні ділянку кордону з Росією. Після збиття літака ЗРК повернули назад до Росії.

Такий висновок JIT у 2018 році оголосив голова кримінального відділення Національної поліції Нідерландів Вільберт Поллісен.

Версія збігається з результатами дослідження міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Її волонтери, а також дослідники Bellingcat провели ідентифікацію осіб, причетних до катастрофи рейсу MH17 над окупованим Донбасом, а також встановили інші обставини подій. Наприклад, що зенітну ракетну установку з номером 332 назад до РФ повернули на білому тягачі Volvo.

Скільки триває процес в Окружному суді Гааги?

Перше судове засідання в Окружному суді в Гаазі відбулося 9 березня 2020 року. В червні торік розпочався, а в червні 2022 року завершився розгляд справи по суті.

На 22 вересня цьогоріч в Окружному суді Гааги (Нідерланди) заплановано проведення технічного засідання. На ньому стане відома дата оголошення вироків – або 17 листопада, або 15 грудня цьогоріч.

Хто фігуранти справи і яке покарання їм загрожує?

Обвинуваченими у справі проходять четверо осіб: громадяни РФ Ігор Гіркін (позивний «Стрєлков»), Сергій Дубинський («Хмурий»), Олег Пулатов («Гюрза»), а також громадянин України Леонід Харченко («Кріт»), який на той час перебував у лавах угруповання «ДНР».

У причетності до збиття малайзійського «Боїнгу» рейсу MH17 також підозрювався Володимир Цемах – колишній командир протиповітряної оборони угруповання «ДНР» у місті Сніжне, поблизу якого сталася авіакатастрофа. У вересні 2019 року Україна передала його Росії під час обміну утримуваними особами та військовополоненими. Коли в листопаді того ж року прокуратура Нідерландів надіслала російській стороні запит на арешт Цемаха, відповіддю було, що «відсутні дані про його місцеперебування на території РФ».

Нідерландські прокурори вимагають для Гіркіна, Дубинського, Пулатова, Харченка довічного ув’язнення як максимального терміну покарання за статтями 168 і 289 Кримінального кодексу Нідерландів – про навмисне знищення літака та про умисне вбивство.

Епізод MH17 є частиною спільної міждержавної справи «Україна та Нідерланди проти Росії» в Європейському суді з прав людини. Усні судові слухання в Страсбурзі в січні цього року стосувалися прийнятності справи для цього суду. Тепер ЄСПЛ має оголосити рішення. У випадку позитивного – перейти до розгляду міждержавної справи по суті.

Скільки часу це триватиме – прогнозувати складно. Найчастіше ЄСПЛ розглядає суперечки окремих осіб та держав, міждержавних справ в його історії було небагато – близько 30. Водночас відомо, що близько 400 родичів загиблих у катастрофі MH-17 подали скарги проти РФ в Європейський суд з прав людини. Такі дані в інтерв’ю кілька років тому наводив голова Фонду «Авіакатастрофа Піт Плуг.

Те, що Російська Федерація перестала бути учасницею Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, жодним чином не впливатиме на позови, які були подані до виходу РФ із ЄСПЛ (до 16 вересня 2022 року).

Також матеріали справи MH17 використовуються в позові України проти Росії до Міжнародного суду ООН у частині порушення міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму.

У справі MH17 була ідея створити міжнародний кримінальний трибунал ad hoc (тобто для конкретного випадку). Проте на засіданні Ради безпеки ООН в липні 2015 року Росія наклала вето на проєкт відповідної резолюції.

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