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Українські війська змусили окупантів тікати на Курахівському напрямку, – Генштаб

17/07/2022 19:18

Російські окупаційні війська намагалися просуватися на захід від Докучаєвська Донецької області, але отримали відсіч ЗСУ і мусили тікати.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 17 липня.

“Окупанти намагалися покращити тактичне положення в районах населених пунктів Михайлівка, Павлівка та Новомихайлівка. Отримали відсіч та безславно вдалися до втечі”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстріли зокрема зафіксовано біля Невельського, Красногорівки, Новомихайлівки, Володимирівки, Павлівки, Пречистівки, Золотої Ниви, Степногірська та Степового. Ворог завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Покровська та Новоселівки Другої.

На Південнобузькому напрямку ворог систематичними обстрілами намагається порушити логістичне забезпечення наших військ. Обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Біла Криниця, Березнегувате, Тернівка, Веселий Кут, Благодатне, Квітневе, Лоцкине, Новогригорівка, Мирне, Прибузьке, Лупареве, Баштанка та інших. Завдав ракетних ударів по Миколаєву.

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