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ЗСУ успішно відбивають штурмові дії росіян на напрямках Бахмута і Сіверська, – ГШ

17/07/2022 19:08

На Донецькому напрямку російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут, однак наразі Збройні сили України успішно відбивають спроби штурмових дій ЗС РФ як на селища перед Бахмутом, так і перед Сіверськом.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 17 липня.

На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших. Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.

На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського.
Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу, заявили в ГШ.

Також зазначається, що на Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.

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