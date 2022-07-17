ЗСУ успішно відбивають штурмові дії росіян на напрямках Бахмута і Сіверська, – ГШ

На Донецькому напрямку російська армія продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах встановлення контролю над містом Сіверськ та просування у напрямку міста Бахмут, однак наразі Збройні сили України успішно відбивають спроби штурмових дій ЗС РФ як на селища перед Бахмутом, так і перед Сіверськом.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 18:00 неділі, 17 липня.
На Слов’янському напрямку окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Званівка, Виїмка, Івано-Дар’ївка, та інших. Ворожі штурмові дії поблизу Григорівки наші воїни швидко придушили. Окупанти з втратами відійшли.
На Бахмутському напрямку противник обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема неподалік Берестового, Веселого, Красної Гори, Вершини, Новолуганського, Травневого. Завдав ракетно-авіаційних ударів в районах Костянтинівки, Новолуганського та Покровського.
Окупанти намагалися штурмувати та наступати поблизу Берестового, Білогорівки, Яковлівки та Новолуганського. Недолугі дії ворога знову завершились провалом та втратами особового складу, заявили в ГШ.
Також зазначається, що на Харківському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Петрівка, Протопопівка, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Старий Салтів, Чугуїв, Мосьпанове, Уди, Веселе та інших. Окупанти завдали авіаударів неподалік Прудянки та Верхнього Салтова.
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