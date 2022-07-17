“Багато” країн на фінансовому саміті G20 засудили війну РФ проти України, – заява Індонезії

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Багато країн “Великої двадцятки” (G20) засудили вторгнення Росії в Україну та закликали її припинити війну.

Про це йдеться в оприлюдненій 17 липня заключній заяві Індонезії, де напередодні завершилися переговори G20 на рівні міністрів фінансів, повідомляє “Радіо Свобода”.

Зазначається, що саміт міністрів G20 завершився 16 липня без заключного комюніке, оскільки розбіжності щодо того, як характеризувати та реагувати на вторгнення Росії в Україну, не дозволили досягти одностайності.

“Багато членів погодилися з тим, що відновлення світової економіки сповільнилося і стикається з серйозною невдачею через війну Росії проти України, яка була рішуче засуджена, і закликали припинити війну”, – йдеться в декларації Індонезії.

Як зазначив міністр фінансів приймаючої сторони Шрі Мульяні Індраваті, замість офіційного комюніке Індонезія оприлюднить заяву з 14 абзаців.

Раніше Індонезія заявляла, що існує консенсус щодо більшої частини документа, але два параграфи викликають розбіжності щодо наслідків війни та наступних кроків, які необхідно зробити.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що міністри G20 провели продуктивні переговори щодо пропозиції обмежити ціни, які країни платитимуть за російську нафту.

“Щодо витрат на енергоносії, я провела продуктивні двосторонні зустрічі з шістьма колегами, де ми обговорили переваги обмеження цін і те, як це може допомогти нам досягти наших цілей завадити [президенту Росії Володимиру] Путіну в отриманні доходів для його військової машини, одночасно зменшуючи витрати на енергію”, – сказала Єллен журналістам.

За її словами, обмеження ціни “стане нашим найпотужнішим інструментом для боротьби з високими цінами, з якими стикаються люди в Америці та в усьому світі”.

У переговорах брав участь і заступник міністра фінансів Росії Тимур Максимов.

Також до зустрічі долучився (у форматі онлайн) міністр фінансів України Сергій Марченко.

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