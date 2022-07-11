Учасники G20 відмовилися прямо назвати РФ країною-агресором, – Боррель

Деякі лідери G20 утримуються від того, щоб називати Російську Федерацію державою-агресором. Але вони засуджують напад на територіальну цілісність і суверенітет України.

Про це в неділю, 10 липня, заявив Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ “Групи двадцяти”.

“Двадцятка” засуджує напад на територіальну цілісність і суверенітет України, але коли справа доходить до того, щоб назвати агресора та визначити, хто відповідальний за наслідки, деякі держави з різних причин мовчать, заявив Боррель.

За його словами, країни стурбовані наслідками війни для себе, а не тим, хто відповідальний за ці труднощі і як цю війну закінчити.

Інші скаржаться на “подвійні стандарти” або просто хочуть зберегти добрі двосторонні відносини з Росією. Більшість, додає глава дипломатії ЄС, залишається невизначеною і не бажає ставати на якийсь бік, тому що це поставило б під загрозу їхні геополітичні інтереси.

“Глобальна битва наративів у розпалі, і наразі ми не перемагаємо. Як ЄС, ми маємо продовжувати роботу зі спростування російської брехні та військової пропаганди. Нам також потрібно конкретно і помітно допомогти тим, хто найбільше постраждав від війни Путіна”, – сказав Боррель.

Він додав, що зустріч глав МЗС G20 була показовою і закликав “проявити солідарність” до України, як до жертви війни, продовжуючи допомагати тим, хто найбільше постраждав від наслідків російської агресії.

Як відомо, до Групи двадцяти належать Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія і Європейський Союз.

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