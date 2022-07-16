Померла визначна українська письменниця з Бразилії Віра Вовк

У Ріо-де-Жанейро на 97-му році життя померла визначна українська письменниця і літературознавиця в діаспорі Віра Вовк.
Про це в суботу, 16 липня, повідомив у Facebook польський та український поет, перекладач, літературознавець, головний редактор щорічника “Український літературний провулок” Тадей Карабович.
Він поширив інформацію із Бразилії від Летиції Насіменту: “На жаль, наша дорога Віра не витримала і померла сьогодні вранці. Будь ласка, повідомте її друзям і родичам, що ви знаєте”.
Віра Вовк — українська та бразильська письменниця, поетеса, літературознавиця, драматургиня, перекладачка та науковиця. Співзасновниця та учасниця літературної спілки “Нью-Йоркська група”.
Народилася 2 січня 1926 року в Бориславі (Львівська область). Навчалася у Львові, в Дрездені.
На еміграції – з 1945 року, спершу в Німеччині, згодом у Бразилії.
Із 1949 року разом з матір’ю переїхала до Ріо-де-Жанейро.
Авторка збірок поезії, прозових творів, п’єс, перекладів.
Писала українською та португальською мовами.
З 1950-х й до 2000-х працювала професором німецької літератури в державному університеті Ріо-де-Жанейро.
Державні нагороди: Орден княгині Ольги III ступеня (2003), Шевченківська премія у галузі літератури (2008).
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