Помер український письменник-фантаст Сергій Дяченко

На 78-му році життя помер український письменник-фантаст та сценарист Сергій Дяченко.

Як передає “Новинарня“, про це у фейсбуці повідомила його дружина Марина Дяченко.

“Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 – 5 травня 2022”, – написала вона.

Сергій Дяченко народився у Києві. Закінчив Київський медичний інститут, працював лікарем-психіатром. Кандидат біологічних наук, 1989 року закінчив сценарний факультет, пише “Читомо”.

Він був членом Союзу кінематографістів СРСР з 1987 року, Союзу письменників СРСР з 1983 року. Лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка 1987 року разом з режисером Анатолієм Борсюком, оператором Олександром Фроловим за повнометражний науково-популярний фільм “Зірка Вавилова” Київської кіностудії науково-популярних фільмів.

Дяченко – автор кіносценаріїв до фільмів: “Микола Вавилов”, “Голод-33”, “Гетьманські клейноди”, “Генетика і ми”, “Природи міцні затвори”, “Совість у білому халаті”, “Академік Беляев”, “Зірка Вавилова” т інших.

До 2009 року жив і працював у Києві. У 2013 році разом з дружиною Мариною переїхав з Росії у США.

На загальноєвропейській конференції фантастів “Єврокон-2005” в Глазго разом з Мариною Дяченко визнаний найкращим письменником-фантастом Європи. У співавторстві з нею написав 25 романів, десятки повістей та оповідань, кілька дитячих книжок.

Працював у жанрі “м-реалізму” та жанрах наукової фантастики, фентезі та казок. Найвідоміші твори: трилогія “Відьмине століття” (1997–2020), цикл “Вишеньки”, дилогія Vita Nostra (2007, 2021).

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