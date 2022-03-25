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Померла вдова Василя Стуса Валентина Попелюх

25/03/2022 18:42

Дружина українського поета і дисидента Василя Стуса Валентина Попелюх померла у віці 84 років. Вона важко хворіла.

Про це в п’ятницю, 25 березня, повідомила невістка Валентини Тетяна Стус. 

Вона зазначила, що вдова поета перебувала біля Києва, де точаться бої.

“Велична, могутня душа тепер розпросторюється над світом. Валя померла після тяжкої хвороби на безмежно люблячих дбайливих руках свого сина Дмитра під вибухи у селі під Києвом, де тривають бої”, – написала Тетяна.

Музей Василя Стуса згадав Валентину Попелюх такими словами:

“Попелюшка, ластівочка, Вальочок”, як називав її Василь, була вірним другом, надійним плечем, яка залишалася з Поетом навіть тоді, коли від нього, здавалося, відвернувся увесь світ.

Валя назавжди залишиться в пам’яті і серці свого сина, онуків, правнуків, сестри та племінників… Така ласкава. Така тендітна.

Віримо, що її душа перебуває разом із Василем – в мирі, любові та спокої”.

Нагадаємо, Валентина Попелюх народилася 19 червня 1938 року. Вона вийшла заміж за поета, дисидента, правозахисника і літературознавця Василя Стуса у 1965 році, а наступного року у подружжя народився син Дмитро.

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