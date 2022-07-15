“Альфа” СБУ та ЗСУ збили два ворожі літаки на Запоріжжі

Ілюстративне фото. Збитий в Ізюмському районі Су-35 ВКС Росії

Бійці Центру спецоперацій “А” СБУ та Збройних сил України “відмінусували” російській армії два літаки.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ у п’ятницю, 15 липня.

“Днями в районі населених пунктів Оріхів та Степове ворог намагався атакувати з двох Су-25 українські позиції. Але наші хлопці діяли на випередження – влучно відпрацювали по ворожим літакам із ПЗРК. Як наслідок: один Су-25 знищено, інший – уражено”, – розповіли в спецслужбі.

В СБУ додали – нещодавно спецпризначенці Служби безпеки знищили 4 одиниці БМП, БТР, склад боєкомплекту та позиції росіян.

“І так буде з кожним окупантом, що прийшов на нашу землю! Працюємо далі!” – наголосили в Службі безпеки.

Нагадаємо, у попередні дні Генштаб ЗСУ додавав до статистики збитих, відповідно, один російський літак (у зведенні 15 липня) та два (14 липня).

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