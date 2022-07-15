Слов’янськ обстріляно з РСЗВ: є загиблий та поранені

Російські військові знову обстріляли Слов’янськ, що на Донеччині.
Про це повідомив керівник Слов’янської міської ВЦА Вадим Лях надвечір у п’ятницю, 15 липня.
“Знов РСЗВ, знов касетні снаряди. Є загиблий. Є поранені”, – розповів Лях у своєму відеозверненні.
Він додав, що кількість поранених уточнюється.
Як писала “Новинарня“, в п’ятницю росіяни також вдарили з “Ураганів” по ринку в Бахмуті, є поранені.
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