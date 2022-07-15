Росіяни вдарили з “Ураганів” по Бахмуту, є поранені

Фото: ОГП

Війська РФ обстріляли з реактивних систем залпового вогню “Ураган” місто Бахмут Донецької області, внаслідок чого поранено шістьох людей.

Про це в п’ятницю, 15 липня, повідомили в пресслужбі офісу генерального прокурора.

“Снаряди загарбників влучили в адміністрацію місцевого ринку та будівлі магазинів, внаслідок чого мінно-вибухові травми та осколкові поранення дістали шестеро мирних мешканців. Окрім цього, повністю зруйновані або пошкоджені близько 10 багатоповерхових та приватних будинків, згоріли автомобілі”, – йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України).

На місці події працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться першочергові слідчі дії.

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