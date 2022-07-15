Резніков зреагував на вручення повісток українцям в якості покарання: “Дурня повна”

Міністр оборони Олексій Резніков не підтримує вручення повісток громадянам як покарання за щось, зокрема, перевищення швидкості на дорогах.

Про це він заявив у інтерв’ю українській службі BBC, котре опубліковане в п’ятницю, 15 липня.

“Іноді це (вручення повістки – Н.) робиться як покарання за щось – наприклад, порушення швидкісного режиму. Я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну – це точно не має бути покаранням”, – зазначив Резніков.

Випадки вручення повісток людям під під’їздом чи у торговельному центрі міністр порівняв з таким поняттям у праві, як «ексцес виконавця».

“Це як у прислів’ї про дурня, якого примусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно, мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є”, – пояснив міністр.

Водночас, зауважив він, повістка означає не одночасну мобілізацію, а вимогу прийти в центр комплектації й пройти перевірку.

“Може, ти саме потрібен зараз – тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: “Йди, ти в резерві”. Або: “Друже, а чого ти не став на реєстрацію?” – додав Резніков.

Глава Міноборони підкреслив, що зараз у секторі безпеки і оборони достатня кількість людей, а щоб бути максимально ефективним, планувати серйозні контрнаступи, нам потрібно більше сучасної зброї.

Як писала “Новинарня“, в Одесі на пляжі військові роздають повістки відпочивальникам.

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