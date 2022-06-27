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Поліція провела рейди нічними клубами столиці і вручила 219 повісток. ВІДЕО

27/06/2022 15:57

Правоохоронці разом із працівниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами Києва – вручали чоловікам призовного віку повістки.

Про це в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба поліції Києва.

Зазначається, що на вихідних правоохоронці завітали до 420 закладів Києва для перевірки дотримання громадянами обмежень воєнного стану та запобігання порушенням комендантської години.

Силовики виявили два заклади, які працювали вночі, а в них – 413 людей, що порушили обмеження щодо комендантської години.

З числа цих громадян комісар перевіряв чоловіків призовного віку на наявність відповідних приписних посвідчень. У результаті 219 чоловікам було вручено повістки до військкомату.

Окрім того, правоохоронці виявили осіб, що мали при собі наркотичні речовини. За цими фактами було розпочато кримінальні провадження.

“Також поліцейські склали 73 адміністративні протоколи за статтями 178 – розпивання алкогольних напоїв у заборонених місцях, 173 – дрібне хуліганство, 185 – злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Ми й надалі будемо проводити такі відпрацювання, адже кожен мешканець столиці повинен розуміти усю серйозність ситуації та усвідомлювати небезпеку, яка нині ще є з боку країни-агресора.

Хочу наголосити, що під час комендантської години категорично заборонено пересуватися містом, окрім спецтранспорту та випадків крайньої необхідності”, – сказав глава столичної поліції Іван Вигівський.

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Україна

Поліція провела рейди нічними клубами столиці і вручила 219 повісток. ВІДЕО

Правоохоронці разом із працівниками військового комісаріату провели рейди нічними закладами Києва – вручали чоловікам призовного віку повістки. Про це в понеділок, 27 червня, інформує пресслужба поліції Києва. Зазначається, що...

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