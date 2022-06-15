В Одесі на пляжі військові роздають повістки відпочивальникам

Фото: Суспільне.Одеса

14 червня на пляжі 12 станції Великого Фонтану в Одесі військові видавали повістки до військкомату відпочивальникам призовного віку.

Про це у вівторок, 14 червня, повідомляє “Суспільне.Одеса”.

Перевірку розпочали патрульні поліцейські. Вони проводили роз’яснювальні бесіди із відпочивальниками, які попри заборону засмагають на пляжах та купаються в морі.

Як розповів старший лейтенант поліції Олександр Терентьєв, подібні рейди правоохоронці проводять щодня, останнім часом кількість порушників зменшилася.

“Найбільш дивує, коли жінки з маленькими дітьми не реагують на зауваження. Не дивлячись на те, що були вже неодноразово випадки, що люди підривалися на мінах”, – сказав він.

Речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко повідомила, що люди постійно зривають заборонні стрічки на пляжах та проходять на заборонену територію:

“Ми з одного пляжу повертаємося до першого, з першого до другого, до третього і це така постійна робота виховна. У людей є свої аргументи, що вони хотять відпочивати, та ми кажемо, що відпочивати будемо разом, але тільки після перемоги коли буде безпечно для всіх нас”.

Пізніше до рейду долучилися військові. Чоловікам призовного віку вони вручили повістки із запрошенням з’явитися у віськкомат. Одну із таких отримав В’ячеслав. “Я за загородження не заходив. Я думаю, що міни ставлять дуже далеко звідси, мінувати зараз пляжі немає сенсу”, – вважає він.

Відпочивав біля моря разом зі своїм сином Євген. Йому тепер також необхідно з’явитися у військкомат. Чоловік запевнив, що нічого не порушував.

“Я прийшов, показав дитині 15-20 хвилин, він не був у цьому році на морі і пішли б далі гуляти узбережжям”, – сказав він.

Втім, не всі військові та волонтери схвалюють такий підхід до комплектації війська.

“Дивлячись на ці фото з пляжів Одеси, ти розумієш, що воєнкоми живуть у якомусь іншому світу, дуже далекому від передовій. Вони вважають, що нам тут потрібні раби. А нам тут потрібні побратими”, – пише на ФБ армійський волонтер Олександр Карпюк.

Врученню повісток передував інцидент, коли жінка та чоловік займалися любовними втіхами у закладі на березі моря. ЗМІ пишуть, що пару помітили у закладі Public Beach Club на одеському узбережжі. На відео жінка та чоловік займаються оральним сексом. Чоловік сидить у кріслі і курить кальян, а жінка стоїть перед ним на колінах.

В ОВА запевнили, що тепер ця пара пройде медичну комісію.

Читайте також:

Окупанти в Криму розносять повістки: Чубаров закликає слати за напрямком руху корабля РФ