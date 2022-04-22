Окупанти в Криму розносять повістки: Чубаров закликає слати за напрямком руху корабля РФ

Фото з ФБ Рефата Чубарова

У тимчасово окупованому Криму розносять “повістки” – призивають на військову службу. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликає відмовлятися від служби у війську держави-окупанта та вибиратися на материк.

Відповідний заклик він розмістив у ФБ у п’ятницю, 22 квітня.

“Жителі окупованого Криму – молодь призовного віку і військовозобов’язані, що перебувають у запасі! Від вас залежить – не стати вбивцею і не бути вбитим! Посилайте російських військкомів у окупованому Криму курсом російського військового корабля!”, – написав він.

У разі загрози примусового призову до російської окупаційної армії Чубаров радить негайно виїжджати через треті країни в Україну.

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