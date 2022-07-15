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ОГП: від початку вторгнення в Україну росіяни вбили 352 дитини

15/07/2022 11:17

Число дітей, постраждалих внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, вже перевищує тисячу – воно сягнуло 1009.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора станом на ранок 15 липня, складаючи загиблих і поранених.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від початку великої війни 352 дитини загинули та понад 657 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 352, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій області – 31.

14 липня внаслідок ракетного обстрілу ворогом центру м. Вінниця загинули 4-річна дівчинка та двоє хлопчиків. Ще четверо дітей отримали поранення.

Під час фіксації кримінальних правопорушень у Харківській області стало відомо про поранення 24 лютого малолітнього хлопчика внаслідок артилерійського обстрілу м. Чугуїв.

ОГП також інформує, що через бомбардування та обстріли збройними силами РФ в Україні пошкоджено 2126 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

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