Зросла кількість загиблих від ворожого ракетного удару по Вінниці

Фото: пресслужба ДСНС

Від російського ракетного удару по Вінниці загинули щонайменше 20 людей, серед них – троє дітей.

Про це о 13:54 в четвер, 14 липня, поінформував заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко.

“Наразі відомо про 20 загиблих через ракетний удар по місту, серед них троє дітей.

90 людей звернулися про допомогу до медичних закладів.

Росіяни вдарили по центру Вінниці крилатими ракетами “Калібр”, запустивши їх із підводного човна в акваторії Чорного моря”, – написав він.

Також встановлено, що ворожими ракетами було знищене приміщення одного із медичних центрів.

Прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним убивством.

Поліція у Вінниці розгорнула мобільний пункт для звернень громадян та відкрила гарячі лінії для пошуку зниклих осіб.

“Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці прильоту і не виходять на зв’язок, телефонуйте 050-222-03-26 або 59-42-00”.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.

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