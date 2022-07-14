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Зеленський оприлюднив відео наслідків ракетного удару РФ по Вінниці

14/07/2022 12:02

Ракетним ударом по центру Вінниці російська армія вразила цивільні об’єкти, серед загиблих – маленька дитина.

Про це вдень 14 липня заявив президент Володимир Зеленський, поширивши відео з наслідками обстрілу міста та назвавши РФ країною-терористом.

“Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.
Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?” – ідеться в дописі президента.

“Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист”, – додав Зеленський.

Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.
Станом на 12:00 було відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед який маленька дитина.

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