Зеленський оприлюднив відео наслідків ракетного удару РФ по Вінниці

Ракетним ударом по центру Вінниці російська армія вразила цивільні об’єкти, серед загиблих – маленька дитина.
Про це вдень 14 липня заявив президент Володимир Зеленський, поширивши відео з наслідками обстрілу міста та назвавши РФ країною-терористом.
“Вінниця. Ракетні удари по центру міста. Є поранені та загиблі, серед них – маленька дитина.
Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?” – ідеться в дописі президента.
“Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист”, – додав Зеленський.
Як повідомляла “Новинарня“, під час повітряної тривоги вранці 14 липня, після 10-ї години, три російські ракети прилетіли у центр Вінниці й уразили будинок побуту (офісний центр) та автостоянку біля нього, Будинок офіцерів, уразили також розташовані неподалік житлові будинки.
Станом на 12:00 було відомо про 6 поранених та 2 загиблих, серед який маленька дитина.
Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 141 – 14.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!