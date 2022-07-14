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Вакарчук на Донеччині потрапив під обстріл і дав концерт у бліндажі

14/07/2022 00:26

Фронтмен гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук зустрічався на фронті з українськими захисниками, щоб заспівати для них свої пісні та підтримати бойовий дух. Це відбулося на Донеччині на напрямку, де кілька днів тому ішли на прорив російські танки, і в день концерту теж було неспокійно.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в сюжеті ТСН, що вийшов в ефір ввечері 13 липня.

“Вакарчук виступив там, де напередодні росіяни намагалися здійснити прорив, кинули у бій десятки танків, піхоту. Хоч ворог і відступив, але постійно накриває позиції артилерією.
І під час виступу Вакарчука росіяни також почали обстріл. Утім, хоч у бліндажі, але мініконцерт виконавця все ж таки відбувся”, – розповів кореспондент Олександр Загородній.

Він надав відео танкового бою на цьому напрямку, з якого випливає, що йдеться про подію минулого тижня, коли, за повідомленням Командування ДШВ, воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади та 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ спалили п’ять танків.

У сюжеті ТСН показали, як під звуки артобстрілу Вакарчук спускається в бліндаж і там продовжує спілкування з військовими.

Один із бійців дав захоплений коментар, відзначивши, що в це місце погоджуються приїжджати не всі військовослужбовці, не кажучи про артистів.

“Ми часто потрапляємо в такі ситуації, хлопцям набагато складніше, я можу півдня бути в такій ситуації, можу тиждень, а вони місяцями тут сидять”, – зазначив співак.

Журналіст також розпитав про доньку артиста, яка народилася три тижні тому.

“Та я нечасто бачуся, я щасливий, що взагалі зміг побачити просто викроїти буквально хвилинку. Треба насамперед допомогти хлопцям, сім’я це вкрай важливо, але я тут насамперед заради своєї сім’ї”, – сказав музикант.

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