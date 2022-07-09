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“Хто не згорів – у полоні”: на Донеччині ДШВ ЗСУ в одному бою спалили п’ять російських танків. ФОТОРЕПОРТАЖ

09/07/2022 11:32

Воїни-десантники в Донецькій області спалили п’ять ворожих танків, знищили та взяли в полон російських окупантів.

Про це вранці в суботу, 9 липня, повідомляє пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

“На світлинах зафіксовані результати спільної та злагодженої бойової роботи воїнів 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва та 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України, які продовжують знищувати на Донеччині ворожу бойову техніку та живу силу російських загарбників”, – ідеться в повідомленні.

Під час бою на одній із ділянок ведення бойових дій десантниками було спалено 5 танків. Деяких з членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон”, – зазначили в ДШВ, додавши фоторепортаж.

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