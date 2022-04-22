Вакарчук презентував пісню, присвячену захисникам Маріуполя

Григорія Суркіса зупинили на кордоні: хотів вивезти через “зелений коридор” 13 годинників

Нардепа та одного з президентів ФК “Динамо” Григорія Суркіса, який залишив країну на початку війни, зупинили на пункті пропуску “Краковець”, коли він намагався знову виїхати з України. Згодом Суркіса...