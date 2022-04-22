Вакарчук презентував пісню, присвячену захисникам Маріуполя

Святослав Вакарчук презентував пісню, присвячену подвигу захисників Маріуполя.
Про це повідомила пресслужба “Азова” у п’ятницю, 22 квітня.
“У римах і мелодії, у натхненні і творчості – про стійкість Східного Форпосту України – міста Маріуполь завдяки його оборонцям. “…Доки над гордим Азовом сонце встає” тримається місто Марії”, – написали в полку.
Запис зроблено Океаном Ельзи на репетиції 21.04.2022 року.
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