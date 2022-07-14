Home / Війна / Росіяни атакують з авіації, танків та артилерії на всіх гарячих напрямках, – Генштаб

Росіяни атакують з авіації, танків та артилерії на всіх гарячих напрямках, – Генштаб

14/07/2022 19:05

Росіяни відпрацьовують по українських військових та цивільній інфраструктурі з авіації, артилерії, танків та мінометів на всіх гарячих напрямках вздовж лінії фронту.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 14 липня.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті раніше рубежі та позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Вів повітряну розвідку із оперативно-тактичними БПлА “Орлан-10” поблизу Василенкового і Шевченкового.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару по району Маяків.

Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. Веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ.

Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки,  Івано-Дар’ївки, Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог… застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.

Читайте також:
ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 141 – 14.07.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Холдинг Фірташа заявив про втрату контролю над сєвєродонецьким “Азотом”

Холдинг Ostchem, який об’єднує підприємства азотної хімії Group DF Дмитра Фірташа, втратив контроль над заводом “Азот” в Сєвєродонецьку. Про це йдеться у заяві групи в четвер, 14 липня. У ній...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse