Росіяни атакують з авіації, танків та артилерії на всіх гарячих напрямках, – Генштаб

Росіяни відпрацьовують по українських військових та цивільній інфраструктурі з авіації, артилерії, танків та мінометів на всіх гарячих напрямках вздовж лінії фронту.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ у четвер, 14 липня.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті раніше рубежі та позиції. Здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії міста Харкова та населених пунктів Протопопівка, Прудянка, Світличне, Микільське, Черкаські Тишки, Старий Салтів, Рубіжне. Завдав авіаційних ударів неподалік Петрівки. Вів повітряну розвідку із оперативно-тактичними БПлА “Орлан-10” поблизу Василенкового і Шевченкового.

На Слов’янському напрямку ворог намагається покращити тактичне положення своїх підрозділів. Обстріляв із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Іванівки, Барвінкового, Богородичного, Кутузівки, Великої Комишувахи, Тетянівки, Новомиколаївки та Костянтинівки. Задіяв авіацію для удару по району Маяків.

Штурмові дії ворога в районі населеного пункту Курулька наші воїни успішно відбили.

На Донецькому напрямку противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони по всій лінії зіткнення. Застосовує штурмову та армійську авіацію. Веде розвідку з метою пошуку слабких місць в обороні наших військ.

Завдав авіаударів зокрема неподалік Нью-Йорка, Нової Кам’янки, Яковлівки, Івано-Дар’ївки, Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог… застосував авіацію для удару неподалік Таврійського.

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