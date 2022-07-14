Президент нагородив 136 воїнів, 25 – посмертно, зокрема четвірку легіонерів

Сайт президента оприлюднив текст указу від 13 липня щодо відзначення військовослужбовців Збройних сил України державними нагородами.

“Увечері, як завжди, підписав указ про нагородження наших воїнів. 136 учасників бойових дій відзначені державними нагородами, 25 із них – посмертно”, – розповів Володимир Зеленський у зверненні 13 липня.

Серед нагороджених посмертно – щонайменше чотири легіонери, про загибель яких 4 червня повідомляв Інтернаціональний легіон. Це громадяни Нідерландів, Австралії, Німеччини та Франції: Рональд Фогелар, Майкл О’Ніл, Бьорн Бенджамін Клавіс та Вілфрід Блеріо.

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №497/2022

Про відзначення державними нагородами України

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю: Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня ТУРЕВИЧА Ігоря Ігоровича (посмертно) — майора Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня АНАСІЙЧУКА Миколу Івановича (посмертно) — старшого лейтенанта ВАСІЛЬЄВА Олександра Віталійовича (посмертно) — старшого лейтенанта ГРЕБЕНЮКА Олексія Миколайовича — підполковника КОТКА Андрія Юрійовича — старшого лейтенанта ЛЕНЮКА Олега Олеговича (посмертно) — молодшого лейтенанта СЕРБІНА Максима Олександровича — полковника СЕРНУ Івана Васильовича (посмертно) — старшого лейтенанта СНІЖКА Дмитра Олександровича — лейтенанта СТЕПАНОВА Олексія Вікторовича — полковника ТРЕБУХУ Андрія Валерійовича — підполковника ТРУША Володимира Миколайовича — майора ЦЮХА Вячеслава Семеновича — капітана 1 рангу ШВЕЦЯ Руслана Олександровича — полковника ШИКОТУ Євгенія Івановича — полковника Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня БУРЯЧЕНКА Валентина Івановича — полковника КОСТЮЧЕНКА Сергія Петровича (посмертно) — старшого сержанта НАЗАРОВА Сергія Михайловича (посмертно) — старшого сержанта Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня БАСЕНКА Юрія Анатолійовича (посмертно) — солдата БІЛОУСА Ярослава Валерійовича (посмертно) — солдата БЛЕРІО Вільфріда Раймона Леона (посмертно) — солдата БОГДАНА Віталія Олександровича — солдата БОНДАРЕНКА Олександра Вікторовича (посмертно) — солдата БОРОВЦЯ Андрія Олександровича (посмертно) — солдата БОРТНИКА Дмитра Романовича — солдата ВАСИЛЮКА Миколу Олександровича — майора ВАЦЕБУ Ярослава Ярославовича (посмертно) — солдата ВЕЛИЧАНСЬКОГО Олександра Олександровича — старшого солдата ГАРБУЗУ Павла Олександровича (посмертно) — солдата ГЕРАСИМОВИЧА Артема Володимировича — старшого солдата ГОРБЕНКА Павла Юрійовича — лейтенанта ГОРОДИСЬКОГО Григорія Олександровича — солдата ГУБАРЕНКА Віктора Вікторовича — сержанта ДЗЮБУ Руслана Сергійовича (посмертно) — старшого солдата ДМИТРУКА Євгенія Геннадійовича — старшого сержанта ДУБІНА Сергія Анатолійовича (посмертно) — солдата ЖУРБЕНКА Віталія Андрійовича — молодшого сержанта ЗАДОРОЖНЬОГО Віктора Олександровича — солдата КАЛАГАРДУ Сергія Володимировича (посмертно) — солдата КЛАВІСА Бьорна Бенджаміна (посмертно) — солдата КОБЦЯ Андрія Володимировича — молодшого сержанта КОРОБКА Микиту Валентиновича — старшого солдата КРАВЧУКА Дениса Ігоровича (посмертно) — солдата КРОЛЯ Дмитра Олександровича — майора КУЗЬМЕНКА Дениса Олександровича — солдата КУКЛІНОВСЬКОГО Максима Володимировича (посмертно) — молодшого сержанта КУЛИКА Андрія Юрійовича — лейтенанта ЛАВРИКА Данила Руслановича — старшого солдата ЛУЦАНИЧА Сергія Івановича — молодшого сержанта ЛЯШИКА Андрія Михайловича — солдата МАЛЬКА Юрія Григоровича — старшого солдата НІКІТІНА Сергія Володимировича — солдата О’НІЛА Майкла Чарльза (посмертно) — солдата ОЧЕРЕТЯНА Дмитра Валерійовича (посмертно) — солдата ПАВЛЕНКА Олександра Миколайовича (посмертно) — старшого солдата ПІДТЬОПА Євгена Костянтиновича — солдата РОГОВОГО Олександра Васильовича — сержанта РОЛИКА Євгенія Сергійовича — старшого солдата РОМАНЮКА Миколу Олександровича — старшого солдата РОСІКА Миколу Олексійовича — сержанта СИДОРУКА Миколу Васильовича — старшого солдата СИЛКА Богдана Олександровича — молодшого сержанта СКРИПНИКА Євгенія Володимировича — солдата ТАЛОВИРЮ Руслана Володимировича (посмертно) — солдата ТАРАШКЕВИЧА Євгена Андрійовича — старшого лейтенанта ТЕСЛЮКА Василя Васильовича — майора ФОГЕЛААРА Рональда (посмертно) — солдата ФОМІНА Сергія Миколайовича — сержанта ШЕСТЕРИНСЬКОГО Сергія Борисовича — старшого солдата ШУЛЬГУ Миколу Олександровича — молодшого сержанта Нагородити орденом Данила Галицького БЄЛЄВА Сергія Володимировича — підполковника ГРЕБЕНЮКА Валентина Юрійовича — підполковника ДЕНИСОВА Ігоря Анатолійовича — підполковника ЛЕВКОВИЧА Анатолія Анатолійовича — полковника МАЦИНУ Романа Геннадійовича — капітана МИСНИКА Вадима Дмитровича — полковника НІКОЛИШАКА Віталія Михайловича — полковника НОВАКОВСЬКОГО Геннадія Петровича — підполковника ПЕРОВСЬКОГО Олександра Миколайовича — капітана ПУЦА Вадима Євгенійовича — капітана РЕЗНЮКА Олега Івановича — капітана СОЛОДОВНИКОВА Сергія Станіславовича — полковника ЧЕРДАКОВА Юрія Петровича — полковника ЧЕРНУХУ Миколу Михайловича — капітана Нагородити медаллю “За військову службу Україні” АБРАМЕНКА Ігоря Анатолійовича — солдата БАЛАБУХУ Дмитра Анатолійовича — молодшого лейтенанта БЕЛЯНСЬКОГО Сергія Володимировича — майора БИЧКОВА Юрія Миколайовича — штаб-сержанта ГРАНІЧАНА Віталія Петровича — солдата ГРЕЧЕНЮКА Олександра Миколайовича — підполковника ДАНИЛЮКА Геннадія Олеговича — солдата ДЕМЧУКА Максима Вікторовича — капітана ДРЕЧЕВИЧА Миколу Васильовича — солдата ЗАЛОЗНОГО Кирила Валерійовича — старшого солдата КАРПЮКА Володимира Олексійовича — солдата КОМАХІДЗЕ Бориса Едуардовича — сержанта КОРОБОВУ Маргариту Андріївну — старшого лейтенанта КОРОТКОВА Вадима Юрійовича — старшого солдата КРИВОЛЕНКА Артема Володимировича — старшого лейтенанта КРУПКУ Ігоря Степановича — солдата КУНДИСА Івана Степановича — солдата КУЧЕЙНИКА Івана Георгійовича — підполковника ЛЕБОВИЧА Руслана Петровича — старшого солдата ЛОБАЧЕВА Ігоря Олеговича — майора ЛУК’ЯНЕНКА Юрія Васильовича — солдата ОРДИНСЬКОГО Віталія Миколайовича — солдата ПОЛІЩУКА Максима Євгеновича — старшого солдата ПОЧЕПУ Романа Миколайовича — солдата САКОВЕНКА Віктора Олександровича — солдата СЕРДЮКОВА Сергія Сергійовича — сержанта СТОЯНА Івана Валерійовича — молодшого сержанта ТИМОФІЄНКА Олександра Миколайовича — капітана ТИМЧЕНКА Олександра Сергійовича — майора ТІЛЬНОГО Євгена Юрійовича — підполковника ЧЕКАЛЮКА Мирослава Івановича — солдата ЧЕРНІКУ Олега Веніаміновича — старшого солдата Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни” БАБІЯ Володимира Івановича — штаб-сержанта БАЛЮКА Тараса Романовича — солдата БУЛКУ Тараса Ярославовича — штаб-сержанта ГАРАЙДУ Віталія Володимировича — солдата ГОРОБЧУКА Павла Андрійовича — старшого солдата ЗЕМСКОВА Костянтина Миколайовича — солдата КОВАЛЕНКА Владислава Євгенійовича — лейтенанта КОМПАНЦЯ Івана Віталійовича — солдата КОРДУ Володимира Васильовича — солдата КОТА Віталія Романовича — солдата КОТИКА Юрія Олеговича — старшого лейтенанта ЛАЗАРЕВИЧА Юрія Михайловича — старшого солдата МЕЖЕНСЬКОГО Сергія Олеговича — старшого солдата ПЛУЖНИКА Олександра Сергійовича — лейтенанта ПРУДКОГО Владислава Васильовича — лейтенанта СОЛОГУБА Миколу Миколайовича — старшого сержанта СУРКОВА Павла Олександровича — старшого солдата ТЕРКУЛОВА Андрія Едуардовича — солдата ТРОЧИНА Артура Сергійовича — солдата ЦИКУНОВА Вадима Вадимовича — солдата. Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ 13 липня 2022 року