Home / Світ / Європа / Президент Італії не прийняв відставку прем’єра Драгі

Президент Італії не прийняв відставку прем’єра Драгі

14/07/2022 22:02

Президент Італії Серджо Матарелла відмовився приймати відставку прем’єр-міністра Маріо Драгі.

Глава уряду ввечері в четвер, 14 липня, прибув до Квіринальського палацу в Римі – резиденції президента Італії, щоб представити заяву про відставку.

“Президент Республіки не прийняв відставку та запропонував президенту Ради [міністрів] з’явитися до парламенту для обговорення, щоб оцінити ситуацію, яка виникла за результатами сесії, що відбулася сьогодні в Сенаті Республіки”, – сказано в повідомленні пресслужби Квірінале.

За повідомленням телеканалу Rai, згадане засідання парламенту відбудеться наступної середи (20 липня). Драгі має доповісти про “політичну ситуацію”.

Раніше цього дня прем’єр Маріо Драгі заявив про відставку після того, як популістська партія “Рух 5 зірок” відмовилася брати участь в урядовій коаліції. “5 зірок” відмовилися голосувати за важливий закон про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

За кілька годин до цього Сенат не зміг оголосити вотум недовіри уряду, причому “Рух 5 зірок” не брав участі в голосуванні.

У заяві про відставку Драгі заявив, що “пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі”.

“В останні дні я зі свого боку докладав усіх зусиль, щоб продовжувати спільний рух, намагаючись задовольнити вимоги політичних сил. Як стало очевидним із сьогоднішнього обговорення в парламенті, цього не було достатньо”, – зазначив він.

Маріо Драгі – позапартійний економіст, колишній голова банку Італії та голова Європейського центрального банку у 2011-2019 роках –  очолив Раду міністрів Італії 13 лютого 2021 року. Тоді він замінив на чолі уряду лідера популістського “Руху 5 зірок” Джузеппе Конте.
Із партійного уряд Італії став урядом національної єдності, здобувши підтримку також і опозиції. При цьому “Рух 5 зірок” досі залишався найбільшою фракцією урядової коаліції.

Нагадаємо, в червні з “Руху 5 зірок” вийшов міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо – на знак протесту проти рішення партії не підтримати резолюцію про допомогу Україні.

Читайте також:
В Італії поліція завернула частину колони гаубиць PzH 2000, що призначалися Україні

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Військове кладовище в Києві створять поряд з Бабиним Яром. Є рішення

Київська міська рада схвалила рішення про створення військового кладовища і місць почесних поховань захисників України поряд з Бабиним Яром. Пр це в четвер, 14 липня, повідомив мер Києва Віталій...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse