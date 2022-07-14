Президент Італії не прийняв відставку прем’єра Драгі

Серджіо Матарелла і Маріо Драгі. Фото: пресслужба президента Італії

Президент Італії Серджо Матарелла відмовився приймати відставку прем’єр-міністра Маріо Драгі.

Глава уряду ввечері в четвер, 14 липня, прибув до Квіринальського палацу в Римі – резиденції президента Італії, щоб представити заяву про відставку.

“Президент Республіки не прийняв відставку та запропонував президенту Ради [міністрів] з’явитися до парламенту для обговорення, щоб оцінити ситуацію, яка виникла за результатами сесії, що відбулася сьогодні в Сенаті Республіки”, – сказано в повідомленні пресслужби Квірінале.

За повідомленням телеканалу Rai, згадане засідання парламенту відбудеться наступної середи (20 липня). Драгі має доповісти про “політичну ситуацію”.

Раніше цього дня прем’єр Маріо Драгі заявив про відставку після того, як популістська партія “Рух 5 зірок” відмовилася брати участь в урядовій коаліції. “5 зірок” відмовилися голосувати за важливий закон про фінансову допомогу тисячам родин і компаній.

За кілька годин до цього Сенат не зміг оголосити вотум недовіри уряду, причому “Рух 5 зірок” не брав участі в голосуванні.

У заяві про відставку Драгі заявив, що “пакт довіри, який лежав в основі уряду, зазнав невдачі”.

“В останні дні я зі свого боку докладав усіх зусиль, щоб продовжувати спільний рух, намагаючись задовольнити вимоги політичних сил. Як стало очевидним із сьогоднішнього обговорення в парламенті, цього не було достатньо”, – зазначив він.

Маріо Драгі – позапартійний економіст, колишній голова банку Італії та голова Європейського центрального банку у 2011-2019 роках – очолив Раду міністрів Італії 13 лютого 2021 року. Тоді він замінив на чолі уряду лідера популістського “Руху 5 зірок” Джузеппе Конте.

Із партійного уряд Італії став урядом національної єдності, здобувши підтримку також і опозиції. При цьому “Рух 5 зірок” досі залишався найбільшою фракцією урядової коаліції.

Нагадаємо, в червні з “Руху 5 зірок” вийшов міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо – на знак протесту проти рішення партії не підтримати резолюцію про допомогу Україні.

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